Соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий назвал "Телеграфу" две версии путча "повара" путина

Пригожинский бунт, четвертые сутки после которого идут сегодня, 28 июня, показал, что государственная система управления в россии окончательно деградировала. Она фактически превратилась в феодальную. Государственных институтов, кроме силовых, почти не осталось. Это показали всего сутки мятежа. Когда ничего не действовало. Ни парламент, ни правительство, ни другие ответственные структуры ничего не предпринимали, никак не "отсвечивали". Что продемонстрировало их реальную роль в госуправлении страной – никакую.

Что это всё было? Лично мне близки две версии.

Первая – пригожина хотели отрезать от больших денег. путин озвучил эту сумму – 84 млрд рублей (около 1 млрд долларов по нынешнему курсу) в год. Плюс – примерно столько же пригожин зарабатывал через свой "Конкорд" на закупках питания. Лишиться такого ресурса он не хотел. А учитывая, что ему столько позволялось ранее, пригожин решил повышать ставки по максимуму. И в итоге перегнул палку. Это – одна из версий.

Вторая, которая также кажется мне вполне вероятной, – мы видели проявление внутриэлитных разборок. Когда посредством пригожина и его наемников путину четко дают понять, что в 2024 году, когда в рф намечены очередные президентские выборы, ему не стоит туда рыпаться. А если не понял с первого раза, то "можем повторить".

Элиты явно недовольны происходящим. Если бы война против Украины была быстрой и победоносной, консолидация Запада вокруг нашей страны не столь мощной, санкции не столь болезненными, заморозка активов не столь тотальной – они бы как-то это проглотили. Как было после Крыма. Но сейчас для них эта война и ее даже нынешние последствия – возрастающие риски. А потому вызрела необходимость перезагрузки отношений с Западом. Для чего, естественно, нужен новый президент рф.

Если говорить о последних заявлениях путина, то видно, что он испугался. И продолжает жить в каком-то выдуманном мире. Откуда его выдернуть может лишь что-то подобное пригожинскому мятежу.

При этом, путину вдвойне больнее и страшнее из-за того, что он фактически возвысил пригожина. Думая, что настолько хитроумный, что может пользоваться этим "кастетом", "дубиной" как угодно, решая проблемы в разных направлениях – как внутри страны, так и за ее пределами. А потом попытаться "кастет" загнать в какие-то рамки (те же контракты с Минобороны). И вдруг выяснилось, что этот "кастет" может работать против своего хозяина. Естественно, путина это напугало. Будет он мстить или нет – можно только гадать. Но на данный момент видно, что он сильно испугался. Осознал свою зависимость от силовых структур. И что он, наверное, уже не может сделать самостоятельно ни одного хода. Потому что его авторитет, всё более разрушающийся на фоне неудач в войне против Украины, получил очередной серьезнейший удар.

Пригожинский бунт однозначно изменил расстановку сил. кадыров и его армия, глава Росгвардии золотов, глава Минобороны шойгу, пригожин и его наемники – это всё тот самый силовой ресурс, который или в противодействии друг с другом, или объединившись против кого-то одного, устроит следующий марш на москву. Зависимость диктатора от силовиков всегда в итоге оборачивается против диктатора.

Ну а лукашенко в этой ситуации выглядит вполне себе на коне. Какие-то странные у них с путиным отношения, если последний так и не сумел уломать белорусского "коллегу" открыто вступить в войну или же сковырнуть его, значительно ослабленного после подтасованных результатов выборов 2020 года. Но путин явно пытался это сделать. И всячески демонстрировал, что лукашенко – его вассал. А теперь тот отыгрался за предыдущие унижения по полной программе. И демонстрирует, что именно он – спаситель путинского режима, а то и россии в целом.

Нельзя исключать, что с пригожиным у лукашенко будет теперь некий совместный бизнес. Беларусь в последнее время наращивает отношения с Африкой, где ЧВК "Вагнер" имеет серьезные позиции. И теперь, похоже, у белорусского правителя там будет свой силовой ресурс. Кто не захочет покупать белорусские продовольствие и трактора – будет иметь дело с вагнеровцами.