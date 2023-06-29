Чутки про арешт генерала суровікіна: на Заході та в росії говорять різне

Надходить дуже суперечлива інформація про долю суровікіна

Західні ЗМІ підтверджують, що екс-командувача російського угруповання в Україні генерала сергія суровікіна було затримано після заколоту ПВК "Вагнера": його підозрюють у тому, що він підтримував ватажка найманців євгена пригожина під час бунту. Однак донька суровікіна заперечує його затримання.

Про затримання суровікіна повідомляє Financial Times.

"Від суровікіна, високопоставленого російського генерала, який, як відомо, мав добрі стосунки з власником ПВК "Вагнера" євгеном пригожиним, не було жодних повідомлень протягом кількох днів. Його затримали", — пише видання з посиланням на три джерела, знайомі з цим питанням.

Зазначається, що за словами співрозмовників із московської еліти, владимир путін розпочав операцію з очищення верхівки служб безпеки.

Водночас колишній головний редактор "Ехо Москви" Олексій Венедиктов заявив, що суровікін не перебуває у в’язниці. Однак повідомив, що його заступника генерал-полковника андрія юдіна звільнено.

Водночас донька суровікіна заявила Telegram-каналу Baza, що генерала ніхто не заарештовував і з ним нібито гаразд. За її словами, з батьком "нічого не сталося", його ніхто не заарештовував, а зараз "всі на своїх робочих місцях".

Нагадаємо, чутки про арешт суровікіна ходять уже не перший день, нібито генерал зайняв неправильну позицію під час заколоту ватажка ПВК "Вагнера" євгена пригожина.