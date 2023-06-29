Слухи об аресте генерала суровикина: на Западе и в росии говорят разное

Поступает очень противоречивая информация о судьбе суровикина

Западные СМИ подтверждают, что экс-командующий российской группировкой в Украине генерал сергей суровикин, был задержан после мятежа ЧВК "Вагнера": его подозревают в том, что он поддерживал главаря наемников евгения пригожина во время бунта. Однако его дочь отрицает задержание.

О задержании суровикина сообщает Financial Times.

"От суровикина, высокопоставленного российского генерала, который, как известно, имел хорошие отношения с владельцем ЧВК "Вагнера" евгением пригожиным, не было никаких сообщений в течение нескольких дней. Его задержали", — пишет издание со ссылкой на три источника, знакомых с этим вопросом.

Отмечается, что по словам собеседников из московской элиты, владимир путин начал операцию по очищению верхушки служб безопасности.

В то же время бывший главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что суровикин не находится в тюрьме. Однако сообщил, что его заместитель генерал-полковник андрей юдин уволен.

В то же время дочь суровикина заявила Telegram-каналу Baza, что генерала никто не арестовывал и с ним якобы в порядке. По ее словам, с отцом "ничего не произошло", его никто не арестовывал, а сейчас "все на своих рабочих местах".

Напомним, слухи об аресте суровикина ходят уже не первый день, якобы генерал занял неправильную позицию во время мятежа главаря ЧВК "Вагнера" евгения пригожина.