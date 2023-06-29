У пригожина была не только ЧВК: путин забирает у бунтаря еще одно мощное оружие

Работа и троллей, и новостных редакций полностью парализована

После провала мятежа евгения пригожина он активно теряет свои активы. Сейчас в рф активно занялись "фабрикой троллей" — пропагандистскими изданиями и ботами, которых связывают с главой наемников.

Об этом сообщает The Bell.

Изначально "фабрикой троллей" был большой офис в Петербурге, где его сотрудники оставляли провластные комментарии в различных социальных сетях. Со временем медиа-активы Пригожина разрастались, но он отрицал свою связь с ними до создания холдинга "Патриот" в 2019 году, чей попечительский совет возглавил. В холдинг вошло ключевое медиа "фабрики троллей" РИА "Федеральное агентство новостей" (ФАН), а также небольшие сайты редакций вроде "Экономики сегодня", "Политики сегодня", "Невских новостей", "Народных новостей" и других. После начала мятежа, например, сайт РИА ФАН уже заблокировали в россии.

"В субботу утром, когда ЧВК "Вагнер" захватил Ростов, большинство работников фабрики троллей и медиа пригожина в Петербурге, не вышли на работу, рассказывает собеседник The Bell из его холдинга. В бизнес-центр "Лахта-2", куда часть медиа Пригжина переехала в 2017 году, пришли только те, кто "не прочитал новости". Вскоре в здании начался обыск, сотрудников собрали в столовой, в это время силовики скручивали корпусы техники, изымали серверы и в конце концов увезли их", — говорится в материале.

В настоящий момент, утверждает источник издания, работа и троллей, и новостных редакций полностью парализована.

"У всех СМИ этого холдинга был только один читатель, и звали его евгений пригожин. Вся сетка работала только для того, чтобы этого читателя устраивали новости, которые попадаются ему на глаза, устраивала их интонация и посыл, — говорит один из собеседников The Bell. — Даже отдельную соцсеть "ЯRus" создали, чтобы и в части социальных сетей он получал приятный для себя контент. А теперь этого читателя нет. Но ресурсы остались, у них все-таки образовалась реальная аудитория, и есть сотрудники с определенным опытом работы. Об уничтожении холдинга и речи не идет, решается вопрос о новом управлении", — передают журналисты.

Трое источников издания, сотрудничающих с компаниями пригожина, считают наиболее вероятным новым хозяином холдинга "Патриот" "Национальную медиа-группу" Юрия Ковальчука. По другой информации "Забрать остатки зарегистрированных пригожинских СМИ за 1 рубль при условии сохранения редакционных коллективов на 3 месяца и погашения перед ними задолженности по заработной плате может медиа-холдинг Hearst Shkulev Publishing Виктора Шкулева".

При этом все опрошенные журналистами собеседники уверены, что кто бы не оказался формальным владельцем активов Пригожина, курировать их теперь будут напрямую из администрации президента.

Напомним, ранее мы писали о том, что путин признал, что пригожинская ЧВК "Вагнера" финансировалась правительством рф.

Также мы сообщали, что в россии официально закрыли уголовное дело против пригожина.