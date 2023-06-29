У пригожина була не тільки ПВК: путін забирає у бунтаря ще одну потужну зброю

Робота тролів, і редакцій новин повністю паралізована

Після провалу заколоту євгенія пригожина він активно втрачає свої активи. Сьогодні в росії активно зайнялися "фабрикою тролів" — пропагандистськими виданнями і ботами, яких пов’язують з головою найманців.

Про це повідомляє The Bell.

Спочатку "фабрикою тролів" був великий офіс у Петербурзі, де його співробітники залишали провладні коментарі у різних соціальних мережах. Згодом медіа-активи пригожина розросталися, але він заперечував свій зв’язок з ними до створення холдингу "Патріот" у 2019 році, чию опікунську раду очолив. До холдингу увійшло ключове медіа "фабрики тролів" РІА "Федеральне агентство новин" (ФАН), а також невеликі сайти редакцій на кшталт "Економіки сьогодні", "Політики сьогодні", "Нєвських новин", "Народних новин" та інших. Після початку заколоту, наприклад, сайт РІА ФАН уже заблокували в росії.

"У суботу вранці, коли ПВК "Вагнер" захопив Ростов, більшість працівників фабрики тролів та медіа пригожина в Петербурзі, не вийшли на роботу, розповідає співрозмовник The Bell з його холдингу. У бізнес-центр "Лахта-2", куди частина медіа Пригжина переїхала у 2017 році, прийшли лише ті, хто "не прочитав новини", незабаром у будівлі почався обшук, співробітників зібрали в їдальні, у цей час силовики скручували корпуси техніки, вилучали сервери і зрештою відвезли їх", — йдеться у матеріалі.

На даний момент, стверджує джерело видання, робота і тролів, і редакцій новин повністю паралізована.

"У всіх ЗМІ цього холдингу був лише один читач, і звали його євген пригожин. Вся сітка працювала тільки для того, щоб цього читача влаштовували новини, які трапляються йому на очі, влаштовувала їхня інтонація та посил, — каже один із співрозмовників The Bell. — Навіть окрему соцмережу "ЯRus" створили, щоб і в частині соціальних мереж він отримував приємний для себе контент. А тепер цього читача немає. Але ресурси залишилися, у них таки утворилася реальна аудиторія, і є співробітники з певним досвідом роботи. Про знищення холдингу і не йдеться, вирішується питання про нове управління", — передають журналісти.

Троє джерел видання, які співпрацюють із компаніями пригожина, вважають найвірогіднішим новим господарем холдингу "Патріот" "Національну медіа-групу" Юрія Ковальчука. За іншою інформацією "Забрати залишки зареєстрованих пригожинських ЗМІ за 1 рубль за умови збереження редакційних колективів на 3 місяці та погашення перед ними заборгованості із заробітної плати може медіа-холдинг Hearst Shkulev Publishing Віктора Шкульова".

При цьому всі опитані журналістами співрозмовники впевнені, що хто б не виявився формальним власником активів пригожина, куруватимуть їх тепер безпосередньо з адміністрації президента.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що путін визнав, що пригожинська ПВК "Вагнера" фінансувалася урядом росії.

Також ми повідомляли, що в росії офіційно закрили кримінальну справу проти пригожина.