Заколот пригожина показав тріщини у російській владі, але все не так просто, — Шольц

Ситуація в росії залишається напруженою, і Німеччина діятиме обережно

Заколот ПВК "Вагнера" в росії послабив президента володимира путіна, він також показав, що в керівництві рф є тріщини. Однак наслідки інциденту для перебігу російсько-української війни та миру загалом залишаються неясними.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв’ю громадському мовнику ARD.

"Це свідчить про те, що в автократичних структурах, силових структурах є тріщини, і що він (володимир путін, — ред.) аж ніяк не сидить так само міцно і твердо в кріслі. Я вважаю, що він ослаблений", — зазначив він.

Шольц наголосив, що ситуація в росії залишається напруженою, і Німеччина діятиме обережно.

"росія – ядерна держава. Тому ми завжди маємо уважно дивитися, коли виникають небезпечні ситуації – а це небезпечна ситуація", – констатував канцлер Німеччини.

Він додав, що його країна підтримує Україну, щоб вона могла захистити себе, але наголосив, що "метою нашої підтримки України не є зміна режиму в росії".

При цьому Шольц відмовився коментувати, як довго путін зможе залишатися при владі після заколоту "вагнерівців", назвавши такі роздуми "спекуляціями". Канцлер Німеччини зазначив, що зміна керівництва у кремлі не обов’язково буде найкращим варіантом.

"Ми не знаємо, чи прийде хтось краще чи гірше після путіна", — пояснив Шольц свою позицію.

Як повідомляв "Телеграф", тим часом історія з бунтом "вагнерівців" у росії продовжує розвиватися. Стало відомо, що російського генерала, голову ВКС рф та колишнього главу окупаційного угруповання в Україні сергія суровікіна нібито заарештували через підтримку заколоту.