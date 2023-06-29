Мятеж пригожина вскрыл трещины в российской власти, но все не так просто, - Шольц

Ситуация в россии остается напряженной, и Германия будет действовать осторожно

Провалившийся мятеж ЧВК "Вагнера" в россии ослабил президента владимира путина, он также показал, что в руководстве рф есть трещины. Однако последствия инцидента для хода российско-украинской войны и мира в целом остаются неясными.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью общественному вещателю ARD.

"Это свидетельствует о том, что в автократических структурах, силовых структурах есть трещины, и что он (владимир путин, — ред.) отнюдь не сидит так же крепко и твердо в кресле. Я считаю, что он ослаблен", – отметил он.

Шольц подчеркнул, что ситуация в россии остается напряженной, и Германия будет действовать осторожно.

"россия – ядерная держава. Поэтому мы всегда должны внимательно смотреть, когда возникают опасные ситуации – а это опасная ситуация", – констатировал канцлер Германии.

Он добавил, что его страна поддерживает Украину, чтобы она могла защитить себя, но акцентировал, что "целью нашей поддержки Украины не является изменение режима в россии".

При этом Шольц отказался комментировать, как долго путин сможет оставаться у власти после мятежа "вагнеровцев", назвав такие размышления "спекуляциями". Канцлер Германии отметил, что смена руководства в кремле не обязательно будет лучшим вариантом.

"Мы не знаем, придет ли кто-то лучше или хуже после путина", — пояснил Шольц свою позицию.

Как сообщал "Телеграф", тем временем история с бунтом "вагнеровцев" в россии продолжает развиваться. Стало известно, что российского генерала, главу ВКС рф и бывшего главу оккупационной группировки в Украине сергея суровикина якобы арестовали из-за поддержки мятежа.