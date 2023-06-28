Як переїзд "вагнерівців" до Білорусі позначиться на Україні? Зеленський та Дуда висловили свої думки

В Україні подібний "вагнерівцям" бунт не пройде, попередив Володимир Зеленський

Під час візиту до України Анджей Дуда обговорив у Володимиром Зеленським ймовірні ризики від розміщення найманців ПВК "Вагнера" у Білорусі. Президент України вважає, що контингент "вагнерівців" у Білорусі буде не надто великим.

Про це президенти поговорили на прес-конференції у Києві 28 червня, передає "Суспільне". Зеленський нагадав, що частина вцілілих найманців євгена пригожина, як і раніше, воюють в Україні.

"Вагнерівці є на ТОТ України, вони є і були на Луганщині. І це правда, багатьох з них знищили наші сили оборони та безпеки — понад 20 тисяч. Та кількість, яка пішла у позитивному сенсі на Москву, порівняно з тим, скільки було у нас це неможливо порівняти, тому я не можу сказати, наскільки вони комусь загрожуватимуть на території Білорусі, тому що вважаю, що контингент цей буде не дуже великий", — сказав він.

Українська розвідка стежить за переміщенням "вагнерівців" до Білорусі та щодня доповідає президенту. Володимир Зеленський додав, що, за словами військових, ситуація на півночі України незмінна та контрольована. Також він наголосив, що в Україні такий "марш справедливості", як у росії, не пройде, оскільки в країні "потужна сучасна армія і не на словах усі це розуміють".

Президент Польщі Анджей Дуда у свою чергу зазначив, що група з кількох тисяч досвідчених і озброєних солдатів, якими є "вагнерівці", є потенційною загрозою для країни.

"Ніхто з нас сьогодні не знає, яке має бути використання цих солдатів, які будуть перенесені де-факто до Білорусі, які будуть їхні завдання. Ми не знаємо, чи створюватимуть вони загрозу для України з півночі, чи підтримуватимуть вони міграційні потоки на польському, литовському та латвійському кордонах, чи будуть якісь інші завдання спрямовані проти Альянсу, чи проти України", — сказав він.

Анджей Дуда додав, що переміщення "вагнерівців" до Білорусі на тлі перекидання туди ж ядерної зброї заслуговує на пильну увагу. За його словами, росія намагається змінити архітектуру безпеки в Європі, особливо з погляду Північноатлантичного пакту, який має захисні завдання.

Глава Польщі вважає, що НАТО мають детально розглянути та проаналізувати це питання.

"Я намагаюся, щоб у рамках НАТО були ухвалені конкретні рішення також у цьому питанні", — сказав президент Польщі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що президент Білорусі привів армію у бойову готовність. лукашенко заявив, що РБ має технічні можливості, щоб протистояти загрозі із заходу.