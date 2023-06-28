Как переезд "вагнеровцев" в Беларусь отразится на Украине? Зеленский и Дуда высказали свои мнения

В Украине подобный "вагнеровцам" бунт не пройдет, предупредил Владимир Зеленский

Во время визита в Украину Анджей Дуда обсудил в Владимиром Зеленским вероятные риски от размещения наемников ЧВК "Вагнера" в Беларуси. Президент Украины считает, что контингент "вагнеровцев" в Беларуси будет не слишком большой.

Об этом президенты поговорили на пресс-конференции в Киеве 28 июня, передает "Суспільне". Зеленский напомнил, что часть уцелевших наемников евгения пригожина по-прежнему воюют в Украине.

"Вагнеровцы есть на ВОТ Украины, они есть и были на Луганщине. И это правда, многих из них уничтожили наши силы обороны и безопасности — более 20 тысяч. То количество, которое пошло в положительном смысле на Москву, по сравнению с тем, сколько было у нас это невозможно сравнить, поэтому я не могу сказать, насколько они будут кому-то угрожать на территории Беларуси, потому что, считаю, что контингент этот будет не очень большой", — сказал он.

Украинская разведка следит за перемещением "вагнеровцев" в Беларусь и ежедневно докладывает президенту. Владимир Зеленский добавил, что, по словам военных, ситуация на севере Украины неизменная и контролируемая. Также он подчеркнул, что в Украине такой "марш справедливости", как в россии, не пройдет, так как в стране "мощная современная армия и не на словах все это понимают".

Президент Польши Анджей Дуда в свою очередь отметил, группа из нескольких тысяч опытных и вооруженных солдат, которыми являются "вагнеровцы", является потенциальной угрозой для страны.

"Никто из нас сегодня не знает, какое должно быть использование этих солдат, которые будут перенесены де-факто в Беларусь, какие будут их задачи. Мы не знаем, будут ли они создавать угрозу для Украины с севера, будут ли они поддерживать миграционные потоки на польской, литовской и латвийской границах, будут ли какие-либо другие задачи направлены против Североатлантического союза, или против Украины", — сказал он.

Анджей Дуда добавил, что перемещение "вагнеровцев" в Беларусь на фоне перебрасывания туда же ядерного оружия заслуживает пристального внимания. По его словам, россия пытается изменить архитектуру безопасности в Европе, особенно с точки зрения Североатлантического пакта, имеющего защитные задачи.

Глава Польши считает, что НАТО должны детально рассмотреть и проанализировать этот вопрос.

"Я стараюсь, чтобы в рамках НАТО были приняты конкретные решения также в этом вопросе", — сказал президент Польши.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что президент Беларуси привел армию в боевую готовность. лукашенко заявил, что у РБ есть технические возможности, чтобы противостоять угрозе с запада.