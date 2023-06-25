ЧВК "Вагнер" ушла в Беларусь: в ВСУ рассказали, грозит ли Киеву новое нападение

Ситуация на границе остается под контролем

Ситуация на севере Украины остается спокойной, и никакой подготовки ЧВК "Вагнера" к попыткам наступать из Беларуси не фиксируется.

Об этом рассказал командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Хочу всех заверить, что ситуация в северной операционной зоне остается стабильной и контролируемой. Наши войска продолжают наращивать оборонные средства. В усиленном режиме работают все службы от разведки до инженерных войск. Пока не наблюдается ни наращивание техники, ни живой силы противника. Граница государства под надежной защитой в режиме 24/7", — сказал он.

При этом Наев заявил, что если враг и попытается пересечь государственную границу в этом районе, то это для него будет чистым самоубийством.

По его словам, Украинские военные готовы дать отпор любому, кто придет с оружием в Украину.

Как сообщалось ранее, генерал Великобритании Ричард Даннатт заявил, что после того, как главарь ЧВК "Вагнер" ушел со своими войсками в Беларусь, он может попытаться начать оттуда наступление на Киев.