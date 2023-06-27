Лукашенко привел армию в полную боевую готовность: "Можем противостоять угрозе"

Беларусский "лидер" уварен, что у РБ есть технические возможности, чтобы противостоять угрозе с запада

Самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко отдал приказ на приведение армии РБ в полную боевую готовность после событий в россии с неудачным мятежом.

Об этом он сообщил сегодня, 27 июня, в ходе встречи с руководством военных и силовых структур, а также спецпоздразделений.

Фото: Пул Первого

"Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что отечество одно. Наше поколение проходит свое испытание на прочность. Нам выпала миссия сохранить мир, завоёванный миллионами жизней героев, наших отцов и дедов. Это означает только одно — мы должны быть сильнее той угрозы, которая снова нависает тенью над нашей землёй", — сказал он.

Кроме того александр лукашенко заявил, что белорусская оппозиция на фоне событий якобы была готова реализовать сценарий вооруженного мятежа, однако "случился фальстарт".

"Тем более что и беглые (оппозиционеры, — ред.) наши засуетились. Правда, фальстарт произошел. Стремятся продемонстрировать своим кураторам наличие хоть каких-то результатов. Успели даже опубликовать очередные призывы и планы. Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий "вооруженного мятежа": надо же отчитываться", — добавил диктатор.

Также по мнению лукашенко, не бывает цветных революций, если для этого в стране нет причин.

"Вы все читаете упреки в мой адрес: 30 лет я готовлюсь к войне. Поэтому мы сегодня живем под мирным небом", — отметил "президент".

В то же время он добавил, что у Беларуси якобы есть технические возможности, чтобы противостоять угрозе с запада.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после попытки главаря ЧВК "Вагнера" евгения пригожина устроить мятеж в россии, беларусскому "президенту" лукашенко удалось с ним договориться о прекращении похода на москву. После этого пригожин и часть его наемников должна была отправиться в РБ "под крыло лукашенко".