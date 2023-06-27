Лукашенко привів армію у повну бойову готовність: "Можемо протистояти загрозі"

Білоруський "лідер" впевнений, що РБ має технічні можливості, щоб протистояти загрозі із заходу

Самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко наказав на приведення армії РБ у повну бойову готовність після подій у росії з невдалим заколотом.

Про це він повідомив сьогодні, 27 червня, під час зустрічі з керівництвом військових та силових структур, а також спецпідрозділів.

Фото: Пул Першого

"Не приховую, було боляче спостерігати за подіями, які відбувалися на півдні росії. Не тільки мені. Багато наших громадян сприйняли їх близько до серця. Тому що батьківщина одна. Наше покоління проходить своє випробування на міцність. Нам випала місія зберегти світ, завойований мільйонами життя героїв, наших батьків і дідів. Це означає тільки одне — ми повинні бути сильнішими за ту загрозу, яка знову нависає тінню над нашою землею", — сказав він.

Крім того, олександр лукашенко заявив, що білоруська опозиція на тлі подій нібито була готова реалізувати сценарій збройного заколоту, проте "трапився фальстарт".

"Тим більше що й втіклі (опозиціонери, — ред.) наші заметушилися. Щоправда, фальстарт стався. Прагнуть продемонструвати своїм кураторам наявність хоч якихось результатів. Встигли навіть опублікувати чергові заклики та плани. Мовляв, теж готові реалізувати черговий сценарій "збройного заколоту": треба ж звітувати", — додав диктатор.

Також, на думку лукашенка, не буває кольорових революцій, якщо для цього в країні немає причин.

"Ви все читаєте закиди на мою адресу: 30 років я готуюся до війни. Тому ми сьогодні живемо під мирним небом", — зазначив "президент".

Водночас він додав, що Білорусь нібито має технічні можливості, щоб протистояти загрозі із заходу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після спроби ватажка ПВК "Вагнера" євгена пригожина влаштувати заколот у росії, білоруському "президенту" лукашенку вдалося з ним домовитися про припинення походу на москву. Після цього пригожин та частина його найманців мала вирушити до РБ "під крило лукашенка".