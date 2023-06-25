ПВК "Вагнер" пішла до Білорусі: у ЗСУ розповіли, чи загрожує Києву новий напад

Ситуація на кордоні залишається під контролем

Ситуація на півночі України залишається спокійною, і жодна підготовка ПВК "Вагнера" до спроб наступати з Білорусі не фіксується.

Про це розповів командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Хочу всіх запевнити, що ситуація в північній операційній зоні залишається стабільною та контрольованою. Наші війська продовжують нарощувати оборонні засоби. У посиленому режимі працюють усі служби від розвідки до інженерних військ. Поки що не спостерігається ні нарощування техніки, ні живої сили противника. Кордон держави під надійним захистом у режимі 24/7", — сказав він.

При цьому Наєв заявив, що якщо ворог і спробує перетнути державний кордон у цьому районі, то це для нього буде чистим самогубством.

За його словами, Українські військові готові дати відсіч будь-кому, хто прийде зі зброєю до України.

Як повідомлялося раніше, генерал Великобританії Річард Даннатт заявив, що після того, як ватажок ПВК "Вагнер" пішов зі своїми військами до Білорусі, він може спробувати розпочати звідти наступ на Київ.