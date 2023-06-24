лукашенку приготуватися? Тихановська та добровольці полку Калиновського записали звернення до білорусів

Білоруська опозиція записала звернення до мешканців країни

Поки росіяни відволіклися на розбірки між найманцями ПВК "Вагнера" та російським міноборонами, ситуація також розпалюється в Білорусі.

Так у суботу, 24 червня, командир білоруських добровольців із полку Кастуся Калиновського, які воюють на боці ЗСУ, із позивним "Кіт" закликав співгромадян не брати участь у внутрішній війні росіян.

"Сприятливі умови для знищення диктатури стрімко наближаються, це початок кінця великої тиранії", — зазначив він.

За його словами, "громадянська війна" у росії білоруських військових не стосується, однак їм незабаром доведеться зробити вибір між тим, щоб виконати злочинний наказ режиму або залишитися вірними присязі та захищати народ Білорусі.

При цьому "Кіт" зазначив, що в Білорусі полк має достатню кількість резервних військових і добровольців, які готові виступити проти диктатури і сформувати загони самооборони. Він зазначив, що зараз вони чекають на сигнал від керівництва полку.

Варто зазначити, що про наближення "історичного шансу" для Білорусі також заявив представник лідера опозиції Світлани Тихановської із силового блоку Валерій Сахарчук.

Своє звернення записала і сама Тихановська.

За повідомленнями місцевих ЗМІ та телеграм-каналів, Внутрішні війська МВС Білорусі у Мінську приведені у підвищену боєздатність.

При цьому, як повідомляє "Дзеркало", урядовий літак, яким користується сім’я лукашенка вночі відлетів до Туреччини.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на тлі військового перевороту владимир путін звернувся до росіян. За його словами, "вагнерівці" намагаються розколоти росію, що є "ударом у спину".