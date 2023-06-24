Блогер та один із засновників "Демсокири" Юрій Гудименко розповів про шанси, які відкрилися для України через військовий заколот у росії

Зараз маємо історичний шанс. Не останній – колись будуть ще. Але найближчий. І вікно може закритися.

Більша частина військ РФ скована на лінії фронту. Резерви Росгвардії стягують до Москви. Кадирівці і пригожинці, імовірно, зчепляться десь під Ростовом. А навіть якщо ні – вся увага командування російської армії прикута до спроби перевороту. Для Шойгу і компанії це не питання престижу – це питання життя чи смерті.

Ми маємо скористатись цим моментом. У нас є резерви і сили.

Т. зв. Придністров'я або Білорусь.

"Придністров'я" – військова база, склади з боєприпасами, які нам необхідні. Сам факт наявності цього непорозуміння на мапі відтягує наші частини від фронту. Територія маленька, багато сил та часу не займе. Але ми не можемо увійти без погодження з Молдовою – це буде політично неправильно.

Білорусь – аеродроми, звідки бомблять наші міста. Частини ВС РФ. Теж склади. Країна, з якої заходили до Бучі вбивці і ґвалтівники. Велика, з якою-ніякою армією. Довго, але всі розуміють, що без проукраїнської, проєвропейської Білорусі наше життя не буде спокійним.

Є варіанти. Є резерви. Є історичний шанс. Потрібно прийняти політичне рішення.