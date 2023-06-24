У Украины есть исторический шанс, резервы и силы — Приднестровье или Беларусь? - Юрий Гудыменко
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Блогер и один из основателей "Демсокиры" Юрий Гудыменко рассказал о шансах, которые открылись для Украины из-за военного мятежа в россии
Сейчас есть исторический шанс. Не последний – когда-нибудь будут еще. Но ближайший. И окно может закрыться.
Большая часть войск РФ скована на линии фронта. Резервы Росгвардии взымают в Москву. Кадыровцы и пригожинцы, вероятно, сцепятся где-нибудь под Ростовом. А даже если нет – все внимание командования российской армии приковано к попытке переворота. Для Шойгу и компании это не вопрос престижа – это вопрос жизни или смерти.
Мы должны воспользоваться этим моментом. У нас есть резервы и силы.
Т. н. Приднестровье или Беларусь.
"Приднестровье" – военная база, склады с боеприпасами, которые нам необходимы. Сам факт наличия этого недоразумения на карте оттягивает наши части от фронта. Территория маленькая, много сил и времени не займет. Но мы не можем войти без согласования с Молдовой – это будет неправильно политически.
Беларусь – аэродромы, откуда бомбят наши города. Части ВС РФ. Тоже склады. Страна, из которой заходили в Бучу убийцы и насильники. Большая, с какой-никакой, но армией. Долго, но все понимают, что без проукраинской, проевропейской Беларуси наша жизнь не будет спокойной.
Есть варианты. Имеются резервы. Есть исторический шанс. Необходимо принять политическое решение.
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