Блогер и один из основателей "Демсокиры" Юрий Гудыменко рассказал о шансах, которые открылись для Украины из-за военного мятежа в россии

Сейчас есть исторический шанс. Не последний – когда-нибудь будут еще. Но ближайший. И окно может закрыться.

Большая часть войск РФ скована на линии фронта. Резервы Росгвардии взымают в Москву. Кадыровцы и пригожинцы, вероятно, сцепятся где-нибудь под Ростовом. А даже если нет – все внимание командования российской армии приковано к попытке переворота. Для Шойгу и компании это не вопрос престижа – это вопрос жизни или смерти.

Мы должны воспользоваться этим моментом. У нас есть резервы и силы.

Т. н. Приднестровье или Беларусь.

"Приднестровье" – военная база, склады с боеприпасами, которые нам необходимы. Сам факт наличия этого недоразумения на карте оттягивает наши части от фронта. Территория маленькая, много сил и времени не займет. Но мы не можем войти без согласования с Молдовой – это будет неправильно политически.

Беларусь – аэродромы, откуда бомбят наши города. Части ВС РФ. Тоже склады. Страна, из которой заходили в Бучу убийцы и насильники. Большая, с какой-никакой, но армией. Долго, но все понимают, что без проукраинской, проевропейской Беларуси наша жизнь не будет спокойной.

Есть варианты. Имеются резервы. Есть исторический шанс. Необходимо принять политическое решение.