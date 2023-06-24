лукашенко приготовиться? Тихановская и добровольцы полка Калиновского записали обращение к белорусам
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Белорусская оппозиция записала обращения к жителям страны
Пока россияне отвлеклись на разборки между наемниками ЧВК "Вагнера" и российским минобороны, ситуация также накаляется в Беларуси.
Так в субботу, 24 июня, командир белорусских добровольцев из полка Кастуся Калиновского, которые воюют на стороне ВСУ, с позывным "Кот" призвал сограждан не участвовать во внутренней войне россиян.
"Благоприятные условия для уничтожения диктатуры стремительно приближается, это начало конца великой тирании", — отметил он.
По его словам, "гражданская война" в россии белорусских военных не касается, однако им вскоре придется сделать выбор между тем, чтобы выполнить преступный приказ режима или остаться верными присяге и защищать народ Беларуси.
При этом, "Кот" отметил, что в Беларуси у полка есть достаточное количество резервных военных и добровольцев, которые готовы выступить против диктатуры и сформировать отряды самообороны. Он отметил, что сейчас они ждут сигнала от руководства полка.
Стоит отметить, что о приближении "исторического шанса" для Беларуси также заявил представитель лидера оппозиции Светланы Тихановской по силовому блоку Валерий Сахарчук.
Свое обращение записала и сама Тихановская.
По сообщениям местных СМИ и телеграм-каналов, Внутренние войска МВД Беларуси в Минске приведены в повышенную боеготовность.
При этом, как сообщает Зеркало, правительственный самолет, которым пользуется семья лукашенко ночью улетел в Турцию.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на фоне военного переворота владимир путин обратился к россиянам. По его словам, "вагнеровцы" пытаются расколоть россию, что является "ударом в спину".