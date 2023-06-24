лукашенко приготовиться? Тихановская и добровольцы полка Калиновского записали обращение к белорусам

Белорусская оппозиция записала обращения к жителям страны

Пока россияне отвлеклись на разборки между наемниками ЧВК "Вагнера" и российским минобороны, ситуация также накаляется в Беларуси.

Так в субботу, 24 июня, командир белорусских добровольцев из полка Кастуся Калиновского, которые воюют на стороне ВСУ, с позывным "Кот" призвал сограждан не участвовать во внутренней войне россиян.

"Благоприятные условия для уничтожения диктатуры стремительно приближается, это начало конца великой тирании", — отметил он.

По его словам, "гражданская война" в россии белорусских военных не касается, однако им вскоре придется сделать выбор между тем, чтобы выполнить преступный приказ режима или остаться верными присяге и защищать народ Беларуси.

При этом, "Кот" отметил, что в Беларуси у полка есть достаточное количество резервных военных и добровольцев, которые готовы выступить против диктатуры и сформировать отряды самообороны. Он отметил, что сейчас они ждут сигнала от руководства полка.

Стоит отметить, что о приближении "исторического шанса" для Беларуси также заявил представитель лидера оппозиции Светланы Тихановской по силовому блоку Валерий Сахарчук.

Свое обращение записала и сама Тихановская.

По сообщениям местных СМИ и телеграм-каналов, Внутренние войска МВД Беларуси в Минске приведены в повышенную боеготовность.

При этом, как сообщает Зеркало, правительственный самолет, которым пользуется семья лукашенко ночью улетел в Турцию.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на фоне военного переворота владимир путин обратился к россиянам. По его словам, "вагнеровцы" пытаются расколоть россию, что является "ударом в спину".