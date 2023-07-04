В Лавре снова горячо: сторонники УПЦ не пускают комиссию Минкульта (фото и видео, обновлено)

Во вторник, 4 июля, в Киево-Печерской лавре должна состояться проверка и опечатывание освободившихся корпусов Нижней лавры, которые не задействованы в религиозной деятельности монастыря. Однако на территории собрались прихожане УПЦ, которые не пускают комиссию в помещения.

О визите комиссии сообщается в Telegram-канале Министерства культуры и информационной политики.

"Сегодня состоится проверка и опечатывание освобожденных корпусов территории Нижней лавры комиссией национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Речь идет о 5 объектах", — уточнили в МКИП.

В министерстве напомнили, что 5 июня, по результатам работы, комиссия МКИП передала заповеднику акты возврата объектов Нижней лавры.

"Заповедник никоим образом не препятствует осуществлению религиозной деятельности монастыря. При этом, доступ к части помещений, которые не задействованы в религиозной деятельности монастыря, – является нарушением целевого использования культовых зданий и должен быть в первую очередь ограничен", — подчеркнули в ведомстве.

Однако верующие УПЦ собрались на территории Лавры и не пускают членов комиссии в помещения. Они заблокировали доступ к 56 из 69 корпусов. Комиссия не пытается "прорваться" через прихожан, но заявила, что если она не сможет работать, то чиновники обратятся к правоохранительным органам.

Глава комиссии Минкульта написал заявление в полицию из-за препятствования их работе. Представители УП хотели написать встречное заявление. Полицейские предложили им позвонить по телефону на 102 и вызвать еще одну следственно-оперативную группу.

По имеющейся информации, 3 июля от монастыря УПЦ было официальное письмо, что они готовы предоставить доступ к двум корпусам Лавры, но этого не произошло. Национальный заповедник вернул в собственность государства пять корпусов из 79. На этой неделе должны вернуть еще пять.

Как сообщал "Телеграф", 5 июня комиссия Минкульта по приему-передаче имущества Лавры завершила свою работу и составила соответствующий Акт, который УПЦ МП должна была подписать в трехдневный срок. Тем самым представители организации будут вынуждены покинуть святыню, а сама она должна перейти в собственность государства.