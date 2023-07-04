У Лаврі знову гаряче: прихильники УПЦ не пускають комісію Мінкульту (фото та відео, оновлено)

Триває протистояння прихильників УПЦ та представників влади

У вівторок, 4 липня, у Києво-Печерській лаврі має відбутися перевірка та опечатування звільнених корпусів Нижньої лаври, які не задіяні у релігійній діяльності монастиря. Однак на території зібралися парафіяни УПЦ, які не пускають комісію до приміщень.

Про візит комісії повідомляється у Telegram-каналі Міністерства культури та інформаційної політики.

"Сьогодні відбудеться перевірка та опечатування звільнених корпусів території Нижньої лаври комісією національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Йдеться про 5 об’єктів", — уточнили у МКІП.

У міністерстві нагадали, що 5 червня за результатами роботи комісія МКІП передала заповіднику акти повернення об’єктів Нижньої лаври.

"Заповідник жодним чином не перешкоджає здійсненню релігійної діяльності монастиря. При цьому доступ до частини приміщень, які не задіяні в релігійній діяльності монастиря, є порушенням цільового використання культових будівель і має бути насамперед обмежений", — наголосили у відомстві.

Проте віряни УПЦ зібралися на території Лаври та не пускають членів комісії до приміщень. Вони заблокували доступ до 56 із 69 корпусів. Комісія не намагається "прорватися" через парафіян, але заявила, що якщо вона не зможе працювати, то чиновники звернуться до правоохоронних органів.

Голова комісії Мінкульту написав заяву до поліції через перешкоджання їхній роботі. Представники УП хотіли написати зустрічну заяву. Поліцейські запропонували їм зателефонувати на 102 та викликати ще одну слідчо-оперативну групу.

За наявною інформацією, 3 липня від монастиря УПЦ був офіційний лист, що вони готові надати доступ до двох корпусів Лаври, але цього не сталося. Наразі національний заповідник повернув у власність держави п'ять корпусів з 79. На цьому тижні мають повернути ще п'ять.

Як повідомляв "Телеграф", 5 червня комісія Мінкульту з прийому-передачі майна Лаври завершила свою роботу і склала відповідний Акт, який УПЦ МП мала підписати у триденний термін. Тим самим представники організації будуть змушені залишити святиню, а сама вона має перейти у власність держави.