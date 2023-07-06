У Лаврі неспокійно: Мінкульт опечатує корпуси, а УПЦ істерить (відео)

Вранці було опечатано 70 корпус, де знаходилася резиденція Предстоятеля УПЦ МП

Ситуація навколо Києво-Печерської лаври та УПЦ МП, яку досі не вигнали зі святині, набирає обертів. Корпуси на території так званої Нижньої лаври продовжують опечатувати, але церква московського патріархату стверджує, що вірянам перешкоджають потрапити на богослужіння всупереч законам.

Про це сьогодні, 6 липня, пише Hromadske.

Проведення перевірки разом з опечатуванням корпусів було розпочато у вівторок, 4 липня. Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" попередив, що з технічних причин режим роботи Нижньої лаври буде з 11:00 до 18:00.

Тим часом в УПЦ МП зробили заяву, що нібито представники Заповідника за допомогою силовиків опломбують споруди монастиря.

"Сьогодні вранці зламали замки та опечатали 70 корпус, де знаходилася резиденція Предстоятеля УПЦ. Поліція перекрила прохід територією обителі в кількох місцях і силою відтягла вірян від дверей корпусу 69", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що від самого ранку під стінами Лаври відбуваються сутички вірян із правоохоронцями. Одне з таких відео з місця події у своєму Telegram-каналі Журналіст та блогер Костянтин Андріюк.

Також воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко повідомляє, що прихильники УПЦ МП намагаються перешкодити комісії Мінкульту опломбувати приміщення Нижньої Лаври. Для цього вони використовують цитування Біблії.

Нагадаємо, що у вівторок, 4 липня, комісія Мінкульту прибула до Києво-Печерської лаври та спробувала опечатати корпуси. Їх своєю чергою вже давно мали залишити представники УПЦ МП. Це була не перша спроба комісії провести подібну роботу, проте щоразу парафіяни блокують їхні дії.