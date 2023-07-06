Казенный пинг-понг, газы "Паши Мерседеса" и тайные доказательства: почему Минкульт еще не выселил УПЦ МП из Лавры

Защита пыталась сохранить статус-кво УПЦ МП в стенах Лавры до решения суда, однако Фемида отказала

В Киево-Печерской лавре снова горячо. После того, как комиссия Минкульта обследовала все 79 корпусов Нижней лавры, представители заповедника 4 июля начали опечатывать корпуса святыни, возвращая их в распоряжение государства. Но помешали им верующие УПЦ МП, которые с молитвами и песнями заблокировали доступ к корпусам. Пришлось вызвать полицию. Монахи и руководители церкви утверждают, что выселяют их незаконно, и подчинятся они только решению суда. А что же Фемида?

Как там в судах продвигается дело Московского патриархата и сможет ли государство все же окончательно выселить из Лавры УПЦ МП, выяснял "Телеграф".

Без суда не уедут

После того, как в начале марта государство в лице заповедника, расторгло с УПЦ МП договор аренды Нижней лавры, монастырь обратился в Хозяйственный суд Киева. Клирики требуют признать недействительным сделку одностороннего расторжения договора, а соответственно аннулировать и его последствия – выселение МП из Лавры.

"Информируем всех, что братия Киево-Печерской лавры не намерена покидать монастырь без соответствующего решения суда", — в ультимативной форме заявлял наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь).

Аргументация УПЦ МП следующая: договор аренды Лавры действительно предусматривает опцию его расторжения государством в одностороннем порядке. Но! Для этого должны быть основания: "нецелевое использование имущества или его содержание в ненадлежащем состоянии". А доказательств того, что церковь содержала имущество в ненадлежащем состоянии, по мнению защиты монастыря, у государства нет.

Каковы эти доказательства? Расторжение договора с УПЦ МП происходило по следующему алгоритму: СНБО дает поручение правительству разобраться, законно ли Московский патриархат пользуется имуществом Лавры. Для этого правительство создает Межведомственную рабочую группу, которая пришла к выводу, что УПЦ МП пользовалась Лаврой "ненадлежаще". На основании этого заключения заповедник расторгает договор – с Лавры на выход. Выводы группы – принципиальный документ, ведь позиция заповедника должна на чем-то основываться. Но есть проблема.

Где доказательства?

Где выводы Межведомственной рабочей группы, с которых начинается юридический отсчет всего выселения?

Защита монастыря вместе с иском еще в марте попросила суд истребовать от Минкульта эти документы. Во-первых, это логично, ведь надо понимать, что конкретно государство вменяется в вину МП.

"Заповедник говорит, что мы нарушили пункты договора, и это позволяет расторгнуть договор в одностороннем порядке. То есть нецелевое использование и ненадлежащее содержание имущества. Но доказательств, что было ненадлежащее содержание, никто не предоставил", — рассказал "Телеграфу" адвокат Лавры Никита Чекман.

Во-вторых, адвокаты понимают, что выводы Межведомственной рабочей группы в будущем можно обжаловать как угодно (Кабмин считает, что имуществом Лавры пользовались "ненадлежаще", а МП это отрицает).

Адвокаты МП уверяют, что пытались получить выводы Межведомственной рабочей группы от Минкульта самостоятельно, но получили ответ, что это документы "для служебного пользования".

Суд ходатайство защиты монастыря удовлетворил, но необходимые документы от государства, судя по материалам дела, до сих пор не получил. Получил только копии приложений к акту Межведомственной рабочей группы, да и те не заверены согласно требованиям закона, потому что у заповедника нет оригиналов.

"Они предоставили документы, которые вообще не касаются сути дела. Это 600 страниц "макулатуры": какие-то приказы за 2017-2018 год, устав монастыря… Вот что было у них, они все вместе собрали и передали в суд, пусть суд выясняет. На следующем заседании мы обратим внимание суда на то, какие документы ответчик предоставил", — добавил Чекман.

Что происходит?

Ведь предоставить суду необходимые документы – в интересах самого Минкульта. Это значительно ускорит рассмотрение дела в суде, а соответственно и выселение УПЦ МП с территории Нижней лавры. У Московского патриархата просто исчезнет аргумент по поводу незаконности расторжения договора (если заповедник, конечно, выиграет дело).

Но внезапно начинается бюрократический пинг-понг. В Госслужбе по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) подтвердили "Телеграфу", что выводы Межведомственной группы о "ненадлежащем" пользовании имуществом Лавры, на которые опирается Минкульт, расторгая договор, являются документом для служебного пользования.

В пресс-службе Минкульта говорят то же самое, подчеркивая, что они вообще участвовали в работе Межведомственной группы "минимально".

Однако глава ГЭСС Виктор Еленский, и возглавлявший Межведомственную рабочую группу, объяснил "Телеграфу", что в авангарде процесса был именно Минкульт.

"Договор расторг заповедник, и он это сделал по рекомендации Министерства культуры. Это выглядело не так, что Межведомственная группа должна проверить что-то, и сделать выводы. Нет. Она должна была содействовать Министерству культуры. Она заслушала выводы Министерства культуры. В решении СНБО было сказано, что нужно проверить правовые основания пребывания религиозных организаций на территории Киево-Печерской лавры. Этим занималось Министерство культуры и мы просто заслушали доклад Министерства культуры", — говорит Еленский в комментарии "Телеграфу".

Защита Лавры считает, что гриф "для служебного пользования" на документах о расторжении договора, "доказательство того, что это политическое решение, не имеющее ничего общего с правоотношениями между Лаврой и заповедником", — подчеркивает Чекман.

С другой стороны, УПЦ МП все равно обязана покинуть Лавру, не дожидаясь решения суда, ведь договор с заповедником разорван. А газировка "Паши Мерседеса" на тему "не оставлять Лавру без решения суда" — это лишь фантазийный нарратив митрополита.

А все потому, что защита Лавры пыталась обеспечить иск и сохранить статус-кво УПЦ МП в стенах святыни до решения суда, однако Фемида им отказала.

Однако если в будущем суд действительно решит, что заповедник расторг договор незаконно, то Московский патриархат будет иметь право вернуться в Лавру, но сейчас надо уезжать.

Впрочем, у МП другая логика: "Отказ в обеспечении иска, это не отказ по существу дела", — утверждает Чекман.

Без стратегии

А если так, Минкульт предпринимает тактику небольших шагов в продвижении к цели. Специальная комиссия Минкульта по приему-передаче имущества в начале июня завершила работу, и теперь новая комиссия, созданная уже заповедником, начинает опечатывать корпуса и менять замки на дверях. Да, происходит это под аккомпанемент воплей о "притеснений за веру" кучки верующих, но будем откровенны, после бегства из страны "кошельков" УПЦ МП, возможностей для серьезного протеста у церкви нет.

Удастся ли государству такими маленькими шагами добиться цели и выселить УПЦ МП?

Религиовед Юрий Черноморец считает, что это сработает, однако победа будет тактической, а не стратегической.

"Все будет зависеть от общих процессов. До этого времени государство так и не приняло закон о запрете деятельности религиозных организаций с религиозными центрами в стране-агрессоре. Закон подан Кабмином, но до сих пор лежит в Верховной Раде. В судах обсуждают правильно или неправильно заповедник расторг договор с УПЦ МП, правильно или неправильно государство выдвинуло претензии. А если бы был закон, государственный заповедник вообще не имел бы права заключать любой договор с религиозной организацией, которая является частью РПЦ. И это совсем другое измерение ситуации", — объясняет "Телеграфу" ученый.

Речь идет о правительственном законопроекте 8371 и под него уже происходят определенные процессы. К примеру, правительство предлагает проводить религиоведческую экспертизу деятельности религиозных организаций на предмет связей с агрессором, издавать предписания, как эти связи устранить и обращаться в суд, если предписания не выполняются. Все это уже произошло: ДЭСС провела экспертизу устава УПЦ МП, признала ее связь с РПЦ и выдала соответствующие предписания руководству церкви. Но нет закона, чтобы запустить процесс. Почему нет?

"Власть полна людьми, работающими на рф. Да, президент что-то понимает. Ну, тогда пусть встретится со своей фракцией и объяснит, что такой закон сейчас необходим, он облегчит всем жизнь, не будет конфликтов на местах и проблема будет решена глобально", — резюмировал Черноморец.