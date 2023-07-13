У "Паші Мерседеса" нова підозра від СБУ: наговорив про Україну на дві статті

Паші "Мерседесу" загрожує 8 років за ґратами з конфіскацією

Митрополита УПЦ московського патріархату Павла Лебедя (Пашу "Мерседеса"), якому раніше суд продовжив запобіжний захід, викрили в нових порушеннях закону. Правоохоронці знайшли докази того, що колишній голова Києво-Печерської лаври виправдовував та підтримував війну в Україні.

Про це повідомила прес-служба СБУ. Йому знову повідомили про підозру щодо двох статей Кримінального кодексу України.

Слідчі з'ясували, що за день до оголошення першої підозри Паша "Мерседес" дав інтерв'ю одному з українських ЗМІ, в якому заперечував існування суверенної держави Україна. Крім того, він назвав збройну агресію росії проти України "цивільним конфліктом", який розпочався ще 2014 року.

Проаналізувавши слова колишнього голови Києво-Печерської лаври, СБУ повідомила йому про нову підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань вчинено посадовцем повторно);

ч. 3 ст.436-2 (виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України за вчинене посадовцем повторно).

Наразі вирішується питання про те, щоб помістити його під варту. Слідчі докладно вивчають всі обставини та відео докази скоєння злочинів. За вчинене митрополиту Павлу загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що СБУ викрила клірика УПЦ МП, який виявився любителем Гітлера, Путіна та Леніна. У його помешканні знайшли багато предметів проросійського характеру.