Це комбо: СБУ розкрила клірика УПЦ МП, виявився любителем Леніна, Гітлера та путіна одночасно (фото)

Фігуранту вже повідомили про підозру

Правоохоронці за останній рік багато чого знаходили у священиків УПЦ МП. Доходило навіть до "хлопчиків" у трусиках. 10 липня співробітники СБУ нагрянули в житло до чергового клірика, яке виявилося справжнім "нацистським лігвом".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, на Черкащині правоохоронці розкрили служителя УПЦ, який виправдовує російську агресію. Любитель "руського міра" у спілкуванні з парафіянами та своїми знайомими неодноразово вихваляв найвище військово-політичне керівництво рф та особисто главу кремля.

"Також він героїзував Кадирова і виправдовував військові злочини рашистів", — йдеться у повідомленні.

Більше того, як виявилося, іподиякон був прихильником нацизму і водночас пропагував ідеї "поновлення" радянського союзу та закликав до захоплення окупантами усієї території України.

Під час обшуків співробітники СБУ виявили у фігуранта комп’ютерну техніку з матеріалами ворожої пропаганди, портрети Гітлера, нацистську літературу та символіку.

Наразі чоловікові було повідомлено про підозру за статтею КК У 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) частин 1 та 3. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що під час обшуків на Рівненщині правоохоронці виявили багато цікавих речей у представників УПЦ МП — від кремлівських агіток за "Новоросію" до російських рублів.