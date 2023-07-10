Это комбо: СБУ раскрыла клирика УПЦ МП, оказался любителем Ленина, Гитлера и путина одновременно (фото)
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Фигуранту уже сообщили о подозрении
Cотрудники СБУ нагрянули в жилье к очередному клирику УПЦ МП, которое оказалось настоящим "нацистским логовом".
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Так, в Черкасской области стражи порядка раскрыли служителя УПЦ, оправдывающего российскую агрессию. Любитель "русского мира" в общении с прихожанами и своими знакомыми неоднократно восхвалял высшее военно-политическое руководство россии и лично главу кремля.
"Также он героизировал Кадырова и оправдывал военные преступления рашистов", — говорится в сообщении.
Более того, как оказалось, иподьякон был сторонником нацизма и в то же время пропагандировал идеи "восстановления" советского союза и призывал к захвату оккупантами всей территории Украины.
Во время обысков сотрудники СБУ обнаружили у фигуранта компьютерную технику с материалами вражеской пропаганды, портреты Гитлера, нацистскую литературу и символику.
В настоящий момент мужчине было сообщено о подозрении по статье УК У 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) часть 1 и 3. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, что во время обысков на Ровенщине правоохранители обнаружили много интересных вещей у представителей УПЦ МП — от кремлевских агиток за "Новороссию" до российских рублей.