Пашу "Мерседеса" взяли під варту із заставою в десятки мільйонів гривень: виступити проти росії в суді він не зміг (відео)

Священнослужителя УПЦ МП звинувачують відразу за кількома статтями

Колишньому митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю (Паші "Мерседесу"), якому напередодні повідомили про нову підозру, обрали запобіжний захід. Замість цілодобового домашнього арешту колись голову Київо-Печерської лаври взяли під варту до 14 серпня.

Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі. Паша "Мерседес" може вийти під заставу у розмірі понад 33 млн гривень.

Священнослужитель підозрюється у запереченні збройної агресії росії проти України та порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності та релігійних переконань (ч. 3 ст. 436–2, ч. 2 ст. 161 КК України). У період, коли митрополит Павло був намісником Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Чоловічий монастир УПЦ, він називав повномасштабне вторгнення росії "громадянською війною", а в телефонних розмовах з парафіянами своїми висловлюваннями розпалював національну, регіональну та релігійну ворожнечу, що підтвердили експертизи.

Як передає "Суспільне", прокурор заявив, що Паша "Мерседес" спілкувався з одним із свідків у кримінальній справі, чим і спонукав суд взяти його під варту, щоб уникнути можливого тиску на свідків. Однак під час судового засідання митрополит заявив, що нібито не знайомий зі свідком.

Сам же митрополит не згоден з таким рішенням суду і поскаржився, що не знає, де знайти 33 млн гривень для застави. Власник хрестика за 5 млн гривень заявив, що у нього таких грошей немає.

Крім того, Лебідь відмовився прямо називати росію винуватцем війни в Україні.

"Хто здійснює агресію? — А ви телевізор подивіться і там дізнаєтесь", — відповів митрополит на запитання.

Раніше "Телеграф" розповідав про фінансовий стан Паші "Мерседеса". Священнослужитель УПЦ московського патріархату виявився любителем дорогих брендів та власником елітної нерухомості у Києві.