Шуфрич получил подозрение от СБУ: срок светит немаленький

Шуфрич тесно сотрудничал с агентом ФСБ

Народный депутат Нестор Шуфрич, к которому 15 сентября нагрянули силовики, получил подозрение в госизмене. По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В пресс-службе СБУ отмечают, что их сотрудники и коллеги из ГБР собрали аргументированную доказательную базу об антиукраинской деятельности действующего нардепа. Следствие утверждает, что Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задача которого – координация российской агентуры в Украине.

По данным правоохранителей, Сивкович сбежал в москву в 2014 году и создал "кротоферму" для подрывной деятельности против нашего государства.

"Именно он курировал бывшего начальника Управления СБУ в АРК Крым Олега Кулинича, подозреваемого в государственной измене и которого задерживал лично Председатель Службы безопасности Василий Малюк", — говорится в сообщении.

Одной из основных задач Шуфрича в СБУ называют подрывную деятельность в информационной сфере. Сообщается, что он систематически распространял нарративы кремля о том, что украинское государство – якобы искусственное образование, что у Украины и россии единственная история и что украинцы и россияне – якобы "один народ". Таким образом, Шуфрич пытался развить пророссийские настроения в украинском обществе.

В настоящий момент в местах жительства фигуранта и у его близкого окружения осуществляется 45 обысков. Фото из одного из них, к слову, вы можете увидеть, перейдя по ссылке.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, эксперты рассказали "Телеграфу", почему спецслужба столько тянула с задержанием Шуфрича.