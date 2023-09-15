Шуфрич под прицелом: почему только сейчас и что будет дальше

Правоохранителям могли выдать карт-бланш для установления справедливости

В пятницу, 15 сентября, утром по СМИ прокатилась пока еще неофициальная информация, что Служба безопасности Украины провела обыски и задержала нардепа Нестора Шуфрича. Он якобы является фигурантом дела о российской шпионской сети.

Эксперты рассказали "Телеграфу", почему спецслужба столько тянула с задержанием Шуфрича. И есть ли шанс, что его реально посадят, а не обменяют, к примеру – как год назад кума путина, одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак акцентирует, что Шуфрич всегда был персонифицированным лицом пророссийских партийных проектов в Украине, определенным публичным идеологическим символом присутствия интересов рф в нашем государстве.

"Поэтому тот факт, что он фигурирует в уголовном деле о государственной измене, вряд ли удивит. Это было ожидаемое и предполагаемое событие, которое рано или поздно произошло бы. Другое дело, что при президенте Порошенко Шуфрич чувствовал себя очень уверенно и активно занимался строительством пророссийской ОПЗЖ вместе с Медведчуком", – отмечает эксперт.

Кажется, продолжает он, Шуфрич думал, что будет чувствовать себя так и сейчас, настраивая себя на сотрудничество с властью и минимизацию публичности ради непривлечения внимания общества к своей одиозной персоне. Однако правоохранителям, похоже, выдан карт-бланш для установления справедливости, считает Олег Постернак.

"Учитывая, что песню о политических преследованиях петь всегда удобно, думаю, Шуфрич воспользуется такой возможностью и сейчас. Следует напомнить, что следственные действия против народного депутата возможны именно благодаря отмене депутатской неприкосновенности, которая в прошлые времена была удобным прикрытием для антиукраинской деятельности.

А Шуфрич проходит сейчас по делу Владимира Сивковича (бывший украинский нардеп, сбежавший в россию агент ФСБ, из москвы курировавший работу российской агентуры в Украине. – Ред.), который, по сообщениям медиа, мог координировать политический переворот в Украине во время попытки оккупации всей нашей страны россиянами", – подчеркивает эксперт.

Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский считает, что причин, почему задержание Шуфрича произошло только сейчас, может быть масса.

"Начиная от того, что не было необходимых доказательств, чтоб довести дело до реального приговора, и заканчивая тем, что Шуфрич мог быть звеном большой цепочки, по которой велась оперативная разработка. Соответственно – преждевременное задержание могло помешать процессу", – поясняет эксперт.

По его мнению, нельзя исключать и политический аспект вопроса.

"Подобные активности правоохранителей всегда вызывают поддержку у населения, поэтому могли придержать до нужного времени. Что при этом никак не снимает ответственности с Шуфрича, если его вина будет доказана", – отмечает Денис Гороховский.

Вероятнее всего, продолжает он, россия захочет внести Шуфрича в списки на обмен.

"Тот же Сивкович имеет возможность это обеспечить в рф. Если Шуфрича обменяют на украинцев, которые находятся в плену в россии, это тоже будет хорошим развитием событий, – уверен эксперт. – Хоть, конечно, найдутся те, кто посчитает, что обменивать было нельзя".

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны и безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассуждает так:

"По состоянию на полдень нет информации, что Шуфрича именно задержали. Якобы проводятся десятки обысков в разных местах. Но задержания как такового на момент предоставления это комментарии не было. Возможно, не готовы некие процессуальные документы, доказательная база".

Эксперт не исключает, что задержание всё же произойдет, но – позже, по результатам проведенных обысков, к примеру.

"Почему за Шуфрича взялись лишь сейчас? Одна из причин, как мне кажется, – политическая нерешительность действующей власти. По какой-то причине у Офиса президента такой воли, похоже, не было. А возможно, Шуфрич принимал участие (пусть даже несознательно) в игре наших спецслужб. К примеру, через него скармливали дезинформацию россиянам. Потому он был нужен на свободе – и его длительное время не трогали. А сейчас такая игра могла завершиться", – поясняет Иван Ступак.

Для более четких оценок следует дождаться развития ситуации, отмечает он. К примеру, будет задержание или нет, а если будет – какие именно статьи инкриминируют пока еще нардепу.