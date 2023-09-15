"Видно, что еще не били": сеть взорвалась шутками после обысков у Шуфрича

Реакция соцсети не заставила себя долго ждать

С самого утра в доме у народного депутата Нестора Шуфрича сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски. На фоне этого события в сети появилось большое количество шуток и мемов, в которых пользователи сети не забыли упомянуть его прошлые инциденты.

По словам украинского журналиста Юрия Бутусова, Шуфричу инкриминируют государственную измену за распространение российской пропаганды и продвижение антиукраинской политики в эфирах телеканалов Украины и россии.

Пользователи сети в своих шутках и фотожабах упомянули инцидент, который случился в феврале 2022 года в эфире телевизионного ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Тогда главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов накинулся на Шуфрича с кулаками.

Тогда гости обсуждали необходимость принятия ВР закона о коллаборантах и Шуфрич сказал: "Тогда надо принять закон о коллаборации 25% наших граждан, которые нас сегодня поддерживают. Мы вторая фракция в парламенте (речь об ОПЗЖ. – Ред.)". Бутусов на это ответил, что это "позорные речи" и ему жаль, что зрители вынуждены это слушать. Вскоре между ними завязалась драка.

К слову, на фотографии, которая была сделана в доме Шуфрича, внимание некоторых пользователей также привлекла большая люстра, стоящая в комнате.

Также в сети появились фото с обысков в доме Шуфрича.

Комментарии сети

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в августе сотрудники СБУ провели обыски у бывшего народного депутата Украины, экс-замглавы фракции запрещенной Партии регионов Владимира Макеенко.