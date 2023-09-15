"Видно, що ще не били": мережа вибухнула жартами після обшуків у Шуфрича

Реакція соцмереж не змусила на себе довго чекати

З самого ранку в будинку народного депутата Нестора Шуфрича співробітники Служби безпеки України проводять обшуки. На тлі цієї події в мережі з’явилася велика кількість жартів та мемів, у яких користувачі мережі не забули згадати його минулі інциденти.

За словами українського журналіста Юрія Бутусова, Шуфричу інкримінують державну зраду за поширення російської пропаганди та просування антиукраїнської політики в ефірах телеканалів України та росії.

Користувачі мережі у своїх жартах та фотожабах згадали інцидент, який трапився у лютому 2022 року в ефірі телевізійного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Тоді головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов накинувся на Шуфрича із кулаками.

Тоді гості обговорювали необхідність ухвалення ВР закону про колаборантів і Шуфрич сказав: "Тоді треба ухвалити закон про колаборацію 25% наших громадян, які нас сьогодні підтримують. Ми друга фракція в парламенті (йдеться про ОПЗЖ. – Ред.)". Бутусов відповів, що це "ганебні промови" і йому шкода, що глядачі змушені це слухати. Незабаром між ними почалася бійка.

До речі, на фотографії, зробленій у будинку Шуфрича, увагу деяких користувачів також привернула велика люстра, що стоїть у кімнаті.

Також у мережі з’явилися фото з обшуків у будинку Шуфрича.

Коментарі мережі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у серпні співробітники СБУ провели обшуки у колишнього народного депутата України, ексзаступника голови фракції забороненої Партії регіонів Володимира Макеєнка.