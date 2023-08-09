СБУ та ДБР проводять обшук у колишнього нардепа: відоме ім’я та подробиці

Слідчі дії відбуваються у приміщеннях керівників підконтрольних нардепу компаній

Служба безпеки спільно з ДБР проводить обшуки за місцями проживання та роботи колишнього народного депутата України, ексзаступника голови фракції забороненої Партії регіонів Володимира Макеєнка у справі про відмивання понад 500 млн гривень.

Про обшуки повідомляє СБУ, не називаючи прізвища фігуранта, проте джерела у силових структурах повідомили "Телеграфу", що йдеться про Володимира Макеєнка.

"Правоохоронці перевіряють його причетність до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад півмільярда грн. Також перевіряється інформація про ухилення екснардепа від сплати податків протягом 2011-2014 років у розмірі понад 63 млн грн", — зазначили у СБУ.

Зазначається, що слідчі дії відбуваються у приміщеннях керівників підконтрольних нардепу компаній, у тому числі з реєстрацією в офшорних юрисдикціях.

За наявними даними, саме через ці структури колишній нардеп міг проводити угоди щодо легалізації грошей.

Кримінальне провадження розпочато за двома статтями УКУ:

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);

ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

Розслідування триває, встановлюються всі обставини злочину. Санкція статей передбачає покарання до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно пройшли обшуки у народного депутата Олександра Дубинського через його нещодавню поїздку народного обранця за кордон.