Поїхав до Польщі "по роботі", а потрапив на Мальдіви: ДБР взялося за "слугу народу" Арістова

У будинку нардепа пройшли обшуки, під час яких вилучили закордонні паспорти з відповідними відмітками

Співробітники ДБР спільно із СБУ розслідують законність виїзду народного депутата на відпочинок на Мальдіви під час війни. Цим відзначився "слуга народу" Юрій Арістов.

Про це повідомляється в Telegram-каналі ГБР.

"В межах розслідування слідчі Бюро з'ясовують яким чином народний депутат України зміг опинитися на відпочинку на Мальдівах попри заборону на виїзд посадовцям за кордон. Зокрема, вивчатимуть можливе внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів про його виїзд, а саме щодо терміну, мети та країн відрядження", — йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що з 5 червня по 22 липня 2023 року Арістов перебував за межами України. Депутат виїхав на три дні до Польщі у службове відрядження для поглиблення двосторонньої співпраці з Урядом Литви.

"10 липня 2023 року, перебуваючи за кордоном, депутат дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медичних закладів Києва до 19 липня 2023 року включно. При цьому до електронної системи охорони здоров’я було ймовірно внесено недостовірні відомості, оскільки медичний огляд фактично не здійснювався", — розповіли у ГБР.

За даними слідства, Арістов із дружиною та дітьми до 22 липня знаходився на території Мальдівської Республіки, у готельному комплексі Waldorf Astoria Maldives.

У будинку нардепа пройшли обшуки, під час яких вилучили паспорти для виїзду за кордон із відповідними відмітками.

Як повідомляв "Телеграф", після того, як відпочинок Арістова на Мальдівах набув розголосу, він написав заяву про складання своїх повноважень. Його обіцяють розглянути на найближчому пленарному засіданні.