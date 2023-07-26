Поехал в Польшу "по работе", а попал на Мальдивы: ГБР взялось за "слугу народа" Аристова

В доме нардепа прошли обыски, в ходе которых изъяли заграничные паспорта с соответствующими отметками

Сотрудники ДБР совместно с СБУ расследуют законность выезда народного депутата на отдых на Мальдивы во время войны. Этим отличился "слуга народа" Юрий Аристов.

Об этом сообщается в Telegram-канале ГБР.

"В рамках расследования следователи Бюро выясняют, каким образом народный депутат Украины смог оказаться на отдыхе на Мальдивах, несмотря на запрет на выезд должностным лицам за границу. В частности, будут изучать возможное внесение заведомо ложных сведений в официальные документы о его выезде, а именно о сроке, целях и странах командировки", — сказано в сообщении.

Следствие установило, что в период с 5 июня по 22 июля 2023 года Аристов находился за пределами Украины. Депутат выехал на три дня в Польшу в служебную командировку для углубления двустороннего сотрудничества с Правительством Литвы.

"10 июля 2023 года, находясь за границей, депутат дистанционно открыл больничный в одном из частных медицинских учреждений Киева до 19 июля 2023 года включительно. При этом в электронную систему здравоохранения были вероятно внесены недостоверные сведения, поскольку медицинское освидетельствование фактически не осуществлялось", — рассказали в ГБР.

По данным следствия, Аристов с женой и детьми до 22 июля находился на территории Мальдивской Республики, в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives.

В доме нардепа прошли обыски, в ходе которых изъяли паспорта для выезда за границу с соответствующими отметками.

Как сообщал "Телеграф", после того, как отдых Аристова на Мальдивах получил огласку, он написал заявление о сложении своих полномочий. Его обещают рассмотреть на ближайшем пленарном заседании.