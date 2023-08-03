За нардепа Дубінського взялися силовики: що відомо зараз

Якщо провину нардепа доведуть, то йому загрожує до 6 років в'язниці

У Києві співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань навідалися до одного з нардепів. Зважаючи на все, йдеться про Олександра Дубінського.

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Обшуки стосуються нещодавньої поїздки народного обранця за кордон.

За даними слідства, депутат виїхав з України під виглядом супроводу свого батька на лікування до іноземної медустанови, при цьому батько нардепа їхав за кордон і повертався звідти самостійно – без фактичного супроводу парламентаря.

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"Крім того, правоохоронці розслідують факти підписання народним депутатом офіційних документів під час його перебування за межами України, що може свідчити про їхню фальсифікацію", — йдеться у повідомленні.

У СБУ уточнили, що слідчі дії в рамках кримінального провадження розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї за попередньою змовою групою осіб).

Якщо провину депутата доведуть, йому загрожує до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Про те, що силовики прийшли з обшуками до Дубинського, свідчать кадри, опубліковані Телеграм-каналом "Київ Оперативний".

На відео група людей у формі стоїть біля автомобіля депутата та про щось із ним спілкується. Сам Дубінський із транспортного засобу не виходить і також про щось говорить зі співрозмовникам. Докладнішої інформації джерело не додало.

Водночас активіст і член "Демсокіри" Антон Швець, відомий критикою Дубинського, опублікував фото, зроблене біля будівлі ДБР з підписом: "Не міг вам написати нічого про обшукі у Дубінського, бо тіко вийшов з цієї будівлі. САША ТИ ШО ПЛАЧЄШ?".

Також він написав у себе в коментарях до посту у Facebook наступне: "На жаль, йдеться не про справу про держзраду".

У коментарі "Телеграфу" у "Слузі народу" на умовах анонімності повідомили, що Дубінський посварився з колишніми соратниками і зараз із ними не спілкується. Джерело заявило, що спілкування з Дубинським припинилося ще у березні, оскільки вони мають "різні погляди".

У ДБР "Телеграфу" неофіційно уточнили, що поки що йдеться лише про обшуки. На запитання про те, чи обиратимуть депутату запобіжний захід після обшуків, там відповіли: "Все інше буде згодом".

Про незаконний виїзд Дубінського вперше повідомив все той же Швець. Активіст уточнив, що народний обранець скористався листом від МОЗ про те, що його батько потребує лікування. Сам депутат не заперечував, що залишив межі України, але стверджував, що поїхав "супроводжувати хворого батька на лікування".

Пізніше Швець опублікував фото людини, дуже схожої на нардепа Дубінського. Активіст стверджував, що на знімках саме депутат, який разом зі своєю дівчиною був на відпочинку в іспанській Барселоні.

Раніше "Телеграф" писав про те, що "слуга народу" Юрій Арістов поїхав відпочивати на Мальдіви, після чого за нього взялася ДБР.