За нардепа Дубинского взялись силовики: что известно на данный момент

Если вину нардепа докажут, то ему грозит до 6 лет тюрьмы

В Киеве силовики СБУ нагрянули к одному из нардепов. Судя по всему, речь идет об Александре Дубинском.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Обыски касаются недавней поездки народного избранника за границу.

По данным следствия, депутат уехал из Украины под видом сопровождения своего отца на лечение в иностранный медучреждение, при этом отец нардепа уезжал за границу и возвращался оттуда самостоятельно – без фактического сопровождения парламентария.

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"Кроме того, правоохранители расследуют факты подписания народным депутатом официальных документов во время его пребывания за пределами Украины, что может свидетельствовать об их подлоге", — говорится в сообщении.

В СБУ уточнили, что следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);

▪️ ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершены лицом, имеющим право доступа к нему по предварительному сговору группой лиц).

Если вину депутата докажут, ему грозит до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет.

О том, что силовики пришли с обысками к Дубинскому свидетельствуют кадры, опубликованные Телеграм-каналом "Киев Оперативный".

На видео группа людей в форме стоит у автомобиля депутата и о чем-то с ним общается. Там же, судя по всему, находятся и понятые. Сам Дубинский из транспортного средства не выходит и также о чем-то говорит собеседникам. Никакой более подробной информации источник не добавил.

В то же время активист и член "Демсокиры" Антон Швец, известный критикой Дубинского, опубликовал фото, сделанное у здания ГБР с подписью: 'Не мог вам написать ничего об обыске у Дубинского, потому что только вышел из этого здания. САША ТЫ ЧТО ПЛАЧЕШЬ?'.

Также он написал у себя в комментариях к посту в Facebook следующее: "К сожалению, речь идет не о деле о госизмене".

В комментарии "Телеграфу" в "Слуге народа" на условиях анонимности сообщили, что Дубинский поругался с бывшими соратниками и сейчас с ними не общается. Источник заявил, что общение с Дубинским прекратилось с марта, так как у них "разные взгляды".

О незаконном выезде Дубинского впервые сообщил все тот же Швец. Активист уточнил, что народный избранник воспользовался письмом от Минздрава о том, что его отец нуждается в лечении. Сам депутат не отрицал, что покинул пределы Украины, но утверждал, что поехал "сопровождать больного отца на лечение".

Позже Швец опубликовал фото человека, очень похожего на нардепа Дубинского. Активист утверждал, что на снимках запечатлен депутат, который вместе со своей девушкой был на отдыхе в испанской Барселоне.

Ранее "Телеграф" писал о том, что "слуга народа" Юрий Аристов недавно уехал отдыхать на Мальдивы, после чего за него взялась ГБР.