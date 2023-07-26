Выехал из Украины "лечить отца", но по факту отдыхает с девушкой: пассия Дубинского "спалила" нардепа на отдыхе

Нардеп, по всей видимости, остается за пределами Украины

Народный депутат Александр Дубинский, который находится под санкциями США и Украины, отправился в Испанию.

Как сообщил блогер и один из основателей политической партии "Демократична Сокира" Антон Швец, чиновник воспользовался письмом от Минздрава о том, что его отец нуждается в лечении.

"Но есть одно но. Папа Александра Дубинского, как известно, все это время проживал в оккупированном (или, как он это называет, "освобожденном") Донецке. Вывезти папу в Украину можно было только через РФ и через Европу. То есть в целом папу Дубинского не нужно было сейчас вывозить из Украины, потому что он ехал в Украину через Европу и мог там в Европе просто остаться на лечение. Так даже дешевле было бы и не пришлось бы тянуть больного под обстрелы. Но отца привезли в Украину и теперь Саша Дубинский может уехать с папой в Европу", — написал он.

Дубинский после этого подтвердил, что находится за границей и обрушился с критикой на недовольных.

Отметим, что в документе выданном Минздравом указано, что разрешение на выезд было выдано с 26 июня по 10 июля, на что обратил внимание Швец.

В своем новом сообщении, он отметил, что Дубинский так и не вернулся из Барселоны и был замечен в компании своей девушки. По словам блогера, она выложила в сторис новый ролик, на котором замечена нога нардепа с заметной татуировкой

"То есть Дубинский соврал Минздраву, о выезде в Европу для лечения своего отца. Папа был просто прикрытием. Дубинский поехал в Барселону висеть со своей девушкой и проверить, как там живут его выведенные деньги", — сообщил Швец.

Как сообщалось ранее, "слуга народа" Юрий Аристов накануне уехал отдыхать на Мальдивы, после чего за него взялась ГБР.

После того как скандал получил огласку, он написал заявление о сложении своих полномочий. Его обещают рассмотреть на ближайшем пленарном заседании.