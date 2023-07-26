Виїхав із України "лікувати батька", але по факту відпочиває з дівчиною: пасія Дубинського "спалила" нардепа на відпочинку

Нардеп, очевидно, залишається за межами України

Народний депутат Олександр Дубинський, який перебуває під санкціями США та України, вирушив до Іспанії.

Як повідомив блогер і один із засновників політичної партії "Демократична Сокира" Антон Швець, чиновник скористався листом від МОЗ про те, що його батько потребує лікування.

"Але є одне але. Татко Олександра Дубінського, як відомо, весь цей час проживав в окупованому (або, як він це називає, "звільненому") Донецьку. Вивезти тата у Україну можливо було лише через рф та через Європу. Тобто загалом тата Дубінського не треба було б зараз вивозити з України, бо він їхав в Україну через Європу і міг там у Європі просто залишитися на лікування. Так навіть дешевше було б і не довелося б тягнути хвору людину під обстріли. Але тата привезли до України і тепер Саша Дубінський може виїхати з татом до Європи", — написав він.

Дубинський після цього підтвердив, що перебуває за кордоном і обрушився із критикою на незадоволених.

Зазначимо, що в документі, виданому МОЗ, зазначено, що дозвіл на виїзд було видано з 26 червня по 10 липня, на що звернув увагу Швець.

У своєму новому повідомленні він зазначив, що Дубинський так і не повернувся з Барселони і був помічений в компанії своєї дівчини. За словами блогера, вона виклала у сторіс новий ролик, на якому помічена нога нардепа з помітним татуюванням

"Тобто Дубінський збрехав МОЗ, що виїжджає в Європу для лікування свого батька. Тато був просто прикриттям. Дубінський поїхав до Барселони висіти зі своєю дівчиною та перевірити, як там поживають його виведені гроші", — повідомив Швець.

Як повідомлялося раніше, "слуга народу" Юрій Арістов напередодні поїхав відпочивати на Мальдіви, після чого за нього взялася ДБР.

Після того як скандал набув розголосу, він написав заяву про складання своїх повноважень. Його обіцяють розглянути на найближчому пленарному засіданні.