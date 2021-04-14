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Дубинского разнесли в сети за шутку о вторжении Путина

Дубинского разнесли в сети за шутку о вторжении Путина
Обновлено 08:42 Сегодня Телеграф

Скандальный народный депутат Александр Дубинский, ранее попавший под санкции США и изгнанный из фракции и партии "Слуга народа", решил пошутить на тему угрозы российского вторжения в Украину и проекта оборонительных сооружений на границе с Россией, прозванных в народе "стеной Яценюка", однако большинство пользователей соцсети не оценили его юмора.

Соответствующий пост Дубинский разместил на своей странице в соцсети Facebook Дубинский вечером во вторник, 13 апреля.

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Часть пользователей соцсети разделили его сарказм, однако многие раскритиковали, отметив, что в случае широкомасштабной агрессии и самому нардепу, скорее всего, не удастся сбежать из Украины.

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Как сообщалось, 13 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что за последние три недели на западные границы были переброшены две армии и три соединения ВДВ. При этом российский министр умолчал про переброску военной техники к границам Украины.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Россия, Юмор, Вторжение, Александр Дубинский, стена Яценюка.
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