Дубинского разнесли в сети за шутку о вторжении Путина

Скандальный народный депутат Александр Дубинский, ранее попавший под санкции США и изгнанный из фракции и партии "Слуга народа", решил пошутить на тему угрозы российского вторжения в Украину и проекта оборонительных сооружений на границе с Россией, прозванных в народе "стеной Яценюка", однако большинство пользователей соцсети не оценили его юмора.

Соответствующий пост Дубинский разместил на своей странице в соцсети Facebook Дубинский вечером во вторник, 13 апреля.

Часть пользователей соцсети разделили его сарказм, однако многие раскритиковали, отметив, что в случае широкомасштабной агрессии и самому нардепу, скорее всего, не удастся сбежать из Украины.

Как сообщалось, 13 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что за последние три недели на западные границы были переброшены две армии и три соединения ВДВ. При этом российский министр умолчал про переброску военной техники к границам Украины.