"Слуги народа" окончательно распрощались с Дубинским: подробности

Ранее попавшего под санкции США и исключенного из фракции "Слуга народа" народного депутата Александра Дубинского исключили из рядов одноименной партии.

Об этом в понедельник, 15 марта, сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Дубинского исключили из партии "Слуга народа", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале около полудня понедельника.

Как сообщалось, 14 марта, в "Слуге народа" провели анонсированную накануне внеочередную конференцию Киевской областной организации партии, на которой вместо Дубинского избрали новым председателем народного депутата Андрея Мотовиловца.

Спустя некоторое время Дубинский опубликовал "единогласное решение" анонсированной им параллельной "экстренной конференции Киевской облорганизации партии "Слуга народа". На ней ему якобы выразили безоговорочное доверие как председателю, а также переизбрали его на этот пост.

Ранее, после изгнания из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский в четверг, 4 марта, зарегистрировал депутатское межфракционное объединение "ДУБИНА-слуга українського народу" (рус."Дубина" - слуга украинского народа").

Ранее Дубинский, как и его соратники по новому "межфракционному объединению", также состоял во фракции президентской партии "Слуга народа", однако 11 января 2021 года Министерство финансов США объявило о введении санкций против семи граждан Украины, среди которых оказался и упомянутый нардеп.

В частности, санкции были введены против Дубинского и еще шести человек, причастных к публикации так называемых "пленок Деркача", на которых был якобы записан разговор между бывшим президентом Украины Петром Порошенко и тогда еще экс-вице-президентом США Джо Байденом. В США публикацию записи расценили как попытку вмешательства в президентские выборы.

Как тогда прокомментировал введение санкций главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, "первый удар Байдена: США объявили санкции против Слуги народа Александра Дубинского и тех, кто проводит антиамериканскую политику, тех, кто раскручивал скандалы против Байдена и против НАБУ".

13 января в Офисе Зеленского поддержали персональные санкции США.

После введения санкций США в Украине началась целая эпопея по дистанцированию президента Владимира Зеленского и его партии от ставшего "токсичным" для них Дубинского.

Так, 25 января на заседании парламентской фракции "Слуга народа" Зеленский предложил Дубинскому покинуть ряды партии, на что тот отшутился и не дал прямого ответа.

Вместе с тем, уже на следующий день Дубинский в своем видеообращении на YouTube (продемонстрировать которое не представляется возможным, поскольку сайт видеохостинга заблокировал аккаунт Дубинского "Dubinsky.pro") заявил, что не собирается добровольно покидать партию, пригрозив развалом фракции монобольшинства в Раде и попросив о личной встрече с главой государства.

В итоге в политсиле начали сбор подписей за исключение нардепа и 1 февраля на заседании фракции "Слуга народа" Дубинского все же исключили из своих рядов, однако решение было принято далеко не единогласно: за исключение Дубинского - 198, 29 – против, 19 вообще не приняли участия в голосовании.

На следующий день, 3 февраля, в "Слуге народа" заявили, что вслед за исключением из фракции Дубинского могут лишить членства в политсиле. Правда, спустя месяц информации об исключении его из партии или поднятии этого вопроса так и не появлялось.

Сложности, возникшие с исключением Дубинского из фракции и партии, эксперты увязывают с тем, что он тесно связан с украинским олигархом Игорем Коломойским, в отношении которого в ряде стран, в том числе и США, расследуются дела об отмывании средств. Так, еще в начале марта 2020 года журналист, сооснователь партии "Демократична сокира" Виктор Трегубов в статье на "НВ" "Знаменосец Игоря Валерьевича" подробно перечислил имевшиеся на тот момент аргументы "за" связь сначала журналиста и блогера, а затем и народного депутата Дубинского с бизнесменом Коломойским.

Так, во время изгнания Дубинского из фракции политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация Алексей Голобуцкий проанализировал для "Телеграфа" ситуацию и пришел к выводу, что такое демонстративное поведение нардепа было вызвано тем, что он "получил некий карт-бланш от стоящего за ним Коломойского".

Тогда же Голобуцкий спрогнозировал, что вокруг Дубинского Коломойский "будет создавать новую партию". "Этакий лайт-вариант. Не такой запятнанный в плане репутации, как ОПЗЖ и не такой безликий, как "Слуга народа". Будет бороться за электорат Зеленского, делая ставку на защиту русскоязычных, на социалку", - спрогнозировал политтехнолог.