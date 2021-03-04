"Дубина – звучит двояко": в сети обсуждают созданное Дубинским межфракционное объединение депутатов

Скандально известный народный депутат Украины Александр Дубинский после изгнания из фракции "Слуга народа" не долго пребывал в одиночестве и в четверг зарегистрировал депутатское межфракционное объединение "ДУБИНА-слуга українського народу" (рус."Дубина - слуга украинского народа").

Об этом сам нардеп сообщил в четверг на своей странице в соцсети Facebook.

"Главой объединения избран народный депутат Украины Дубинский А.А. Количество участников этого объединения не будет ограничено своим первоначальным составом. А выбор названия объединения был совершенно неслучайным", - написал по этому поводу Дубинский.

Прочитавшие сообщение Дубинского весьма бурно отреагировали, в частности, на название объединения:

Сам Дубинский в своем посте расписал цели, которые перед собой ставит это объединение, однако не опубликовал состав и количество парламентариев, которые вошли в него.

Вместе с тем, это сделал в своем канале в Telegram нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

Ранее Дубинский, как и его соратники по новому "межфракционному объединению", также состоял во фракции президентской партии "Слуга народа", однако 11 января 2021 года Министерство финансов США объявило о введении санкций против семи граждан Украины, среди которых оказался и упомянутый нардеп.

В частности, санкции были введены против Дубинского и еще шести человек, причастных к публикации так называемых "пленок Деркача", на которых был якобы записан разговор между бывшим президентом Украины Петром Порошенко и тогда еще экс-вице-президентом США Джо Байденом. В США публикацию записи расценили как попытку вмешательства в президентские выборы.

Как тогда прокомментировал введение санкций главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, "первый удар Байдена: США объявили санкции против Слуги народа Александра Дубинского и тех, кто проводит антиамериканскую политику, тех, кто раскручивал скандалы против Байдена и против НАБУ".

13 января в Офисе Зеленского поддержали персональные санкции США.

После введения санкций США в Украине началась целая эпопея по дистанцированию президента Владимира Зеленского и его партии от ставшего "токсичным" для них Дубинского.

Так, 25 января на заседании парламентской фракции "Слуга народа" Зеленский предложил Дубинскому покинуть ряды партии, на что тот отшутился и не дал прямого ответа.

Вместе с тем, уже на следующий день Дубинский в своем видеообращении на YouTube (продемонстрировать которое не представляется возможным, поскольку сайт видеохостинга заблокировал аккаунт Дубинского "Dubinsky.pro") заявил, что не собирается добровольно покидать партию, пригрозив развалом фракции монобольшинства в Раде и попросив о личной встрече с главой государства.

В итоге в политсиле начали сбор подписей за исключение нардепа и 1 февраля на заседании фракции "Слуга народа" Дубинского все же исключили из своих рядов, однако решение было принято далеко не единогласно: за исключение Дубинского - 198, 29 – против, 19 вообще не приняли участия в голосовании.

На следующий день, 3 февраля, в "Слуге народа" заявили, что вслед за исключением из фракции Дубинского могут лишить членства в политсиле. Правда, спустя месяц информации об исключении его из партии или поднятии этого вопроса так и не появлялось.

Сложности, возникшие с исключением Дубинского из фракции и партии, эксперты увязывают с тем, что он тесно связан с украинским олигархом Игорем Коломойским, в отношении которого в ряде стран, в том числе и США, расследуются дела об отмывании средств. Так, еще в начале марта 2020 года журналист, сооснователь партии "Демократична сокира" Виктор Трегубов в статье на "НВ" "Знаменосец Игоря Валерьевича" подробно перечислил имевшиеся на тот момент аргументы "за" связь сначала журналиста и блогера, а затем и народного депутата Дубинского с бизнесменом Коломойским.

Так, во время изгнания Дубинского из фракции политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация Алексей Голобуцкий проанализировал для "Телеграфа" ситуацию и пришел к выводу, что такое демонстративное поведение нардепа было вызвано тем, что он "получил некий карт-бланш от стоящего за ним Коломойского".

Тогда же Голобудский спрогнозировал, что вокруг Дубинского Коломойский "будет создавать новую партию". "Этакий лайт-вариант. Не такой запятнанный в плане репутации, как ОПЗЖ и не такой безликий, как "Слуга народа". Будет бороться за электорат Зеленского, делая ставку на защиту русскоязычных, на социалку", - спрогнозировал политтехнолог.

Опосредованно на связь Дубинского, нового межфракционного объединения и Коломойского также в четверг намекнул и нардеп Гончаренко, назвав его "ДуБеня".