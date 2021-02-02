В "Слуге народа" заговорили о полном изгнании Дубинского

Исключенного из фракции "Слуга народа" Александра Дубинского вполне могут лишить членства в политсиле.

О таких планах в эфире программа "Свобода слова" на телеканале ICTV сообщила нардеп Ирина Верещук.

Также она напомнила, что находящийся под санкциями США Дубинский до сих пор возглавляет партийную организацию в Киевской области.

"В ближайшее время состоится собрание членов партии… И этот вопрос тоже будет решаться", - отметила Верещук.

При это нардеп выразила уверенность, что вопрос выхода из фракции других депутатов пока не актуален.

Напомним, ранее США ввели санкции против Дубинского из-за вмешательства в президентские выборы в этой стране. После этого президент Владимир Зеленский обратился к Дубинскому с просьбой самостоятельно покинуть фракцию "Слуга народа", но тот ответил отказом. В итоге в политсиле начали сбор подписей за исключение нардепа. Вечером 1 февраля Дубинского все же лишили места во фракции. Сам нардеп назвал происходящее на заседании "чистым фарсом".