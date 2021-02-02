Скачать
Вторник, 02.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
После смерти роженицы в Ровно доулу точно не накажут, - акушер-гинеколог Дмитрий Говсеев
После смерти роженицы в Ровно доулу точно не накажут, - акушер-гинеколог Дмитрий Говсеев
Итоги дня 1 февраля: интервью Зеленского HBO и исключение Дубинского из "Слуги народа"
Итоги дня 1 февраля: интервью Зеленского HBO и исключение Дубинского из "Слуги народа"
Так выглядит "перемирие": пуля снайпера пробила каску и ранила бойца ВСУ на Донбассе (фото)
Так выглядит "перемирие": пуля снайпера пробила каску и ранила бойца ВСУ на Донбассе (фото)
"Чистый фарс": Дубинский с обидой высказался о своем исключении из фракции "Слуга народа" (видео)
"Чистый фарс": Дубинский с обидой высказался о своем исключении из фракции "Слуга народа" (видео)

В "Слуге народа" заговорили о полном изгнании Дубинского

В "Слуге народа" заговорили о полном изгнании Дубинского
08:06 Сегодня Телеграф Фото: uk.wikipedia.org

Исключенного из фракции "Слуга народа" Александра Дубинского вполне могут лишить членства в политсиле.

О таких планах в эфире программа "Свобода слова" на телеканале ICTV сообщила нардеп Ирина Верещук.

Также она напомнила, что находящийся под санкциями США Дубинский до сих пор возглавляет партийную организацию в Киевской области.

"В ближайшее время состоится собрание членов партии… И этот вопрос тоже будет решаться", - отметила Верещук.

Почему Офис Зеленского воюет с Дубинским и чем это закончится

При это нардеп выразила уверенность, что вопрос выхода из фракции других депутатов пока не актуален.

Напомним, ранее США ввели санкции против Дубинского из-за вмешательства в президентские выборы в этой стране. После этого президент Владимир Зеленский обратился к Дубинскому с просьбой самостоятельно покинуть фракцию "Слуга народа", но тот ответил отказом. В итоге в политсиле начали сбор подписей за исключение нардепа. Вечером 1 февраля Дубинского все же лишили места во фракции. Сам нардеп назвал происходящее на заседании "чистым фарсом".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Граковская
Автор: Наталья Граковская Заместитель главного редактора
Просмотры: 197

Все по теме:

Ирина Верещук, Слуга народа, Александр Дубинский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Теща меньше чем за минуту освободила зятя из автозака в Брянске: видео повеселило сеть
02 Дубинского исключили из фракции "Слуга народа": первые детали
03 Ведущие "Орла и решки" сыграли свадьбу (фото, видео)
04 После исключения Дубинского Арахамия заговорил о возможности создания коалиции с "Батькивщиной"
05 Медведчук обошел Порошенко в альтернативном опросе "Соцмониторинга"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Как изменилась &quot;Донбасс Арена&quot; после прихода &quot;русского мира&quot; в Донецк: в сети сравнили фото
Как изменилась "Донбасс Арена" после прихода "русского мира" в Донецк: в сети сравнили фото
В Киеве неизвестные открыли стрельбу, а затем пытались скрыться от полиции (видео)
В Киеве неизвестные открыли стрельбу, а затем пытались скрыться от полиции (видео)
Умер украинский режиссер Сергей Проскурня: друзья и знакомые не могут поверить в это
Умер украинский режиссер Сергей Проскурня: друзья и знакомые не могут поверить в это
Какой праздник 2 февраля: народные приметы и запреты
Какой праздник 2 февраля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь