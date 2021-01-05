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"Привет" Коломойскому: кто из олигархов попадет под удар с приходом Байдена в Белый дом

"Привет" Коломойскому: кто из олигархов попадет под удар с приходом Байдена в Белый дом
Обновлено 11:59 Сегодня Телеграф

Кто из украинских олигархов может оказаться в опасности после того, как Джо Байден официально станет президентом США? Своим мнением с "Телеграфом" поделился замдиректора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий. 

"Главный кандидат – это, безусловно, Коломойский. На него есть конкретные дела в США. А человека, имеющего проблемы с правоохранительными органами в Америке, но достаточно влиятельного в собственной стране (с которой у США есть определенные интересы), можно прижать для своих целей… И если Трампу было наплевать на Украину в целом и Коломойского в частности, то Байдент, учитывая его вовлеченность в украинские вопросы, будет более серьезно подходить к этой теме», - считает Алексей Голобуцкий.

Учитывая это, он прогнозирует, что Коломойский будет пытаться максимально усилить свои позиции в Украине. Стать ощутимой частью политической системы, которая принимает решения в нашей стране.

«Он может развалить правящую коалицию (не секрет, что часть фракции «Слуга народа» и не только находится под контролем Коломойского). Или, напротив, в вопросах, важных для Зеленского, становиться на его сторону. Таким образом, фактически, торгуясь за свою неприкосновенность, за свои активы», - отмечает политтехнолог.

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По словам Алексея Голобуцкого, США при Байдене усилят борьбу с украинским олигархатом, который продолжает контролировать экономику Украины. И даже усилился при слабом президенте.

«Пока ситуация будет такой, никакие инвестиции в Украину ничего не дадут, - уверен эксперт. - Олигархи и дальше будут высасывать из страны все соки. В том числе используя структуры, аффилированные в парламент. Любые попытки ограничить их влияние – это вызов для олигархов».

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко считает, что деолигархизация опасна для простых украинцев.

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Все по теме:

США, Джо Байден, Олигархи, Игорь Коломойский, Алексей Голобуцкий.

Автор:

Телеграф
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