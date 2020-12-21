Даже трубку не берут: журналисты узнали об отношениях между Коломойским и Зеленским

Олигарх Игорь Коломойский и Владимир Зеленский практически не общаются, решая все рабочие вопросы через посредников.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

"Конфликта между Зеленским и Коломойским нет, но и общения тоже нет", – сказал изданию один из хорошо знающих олигарха нардепов.

Кроме того, опрошенные изданием крупные бизнесмены не под запись также утверждают, что сейчас общения между президентом и бизнесменом нет. "Насколько я знаю, никто даже трубку не берет", – сказал один из них, добавив, что при необходимости контакты ведут некоторые сотрудники Банковой через посредников.

Это подтверждают и в окружении президента.

"Достаточно посмотреть, многое ли из публично высказанного Игорем Валерьевичем стало практикой? Ответ очевиден. Ничего", – объяснили журналистам в Офисе президента.

В то же время собеседники в разных политических лагерях, обсуждая вопрос взаимоотношений Банковой и олигарха, считают, что ключевым в этом моменте является так называемый "американский фактор". В частности, позиция властей США, давно проявляющих интерес к деятельности компаний, которые связывают с Коломойским, является одним из сдерживающих факторов для формализации какой-либо парламентской коалиции с людьми из орбиты бизнесмена.

Как сообщалось ранее, по мнению экспертов, олигарх Игорь Коломойский, которого связывают с партией "За майбутне", крупно провалился на местных выборах 25 октября.