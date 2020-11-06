Шустер назвал Коломойского "страшным человеком"

Журналист Савик Шустер назвал бизнесмена Рината Ахметова "самым правильным с точки зрения работы независимого журналиста" собственником телеканала.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Гордон".

"В первый раз, когда мы работали вместе, я должен сказать, что я вообще с ним встречался, может, один раз. Сейчас мы встречаемся почаще, потому что мы футбол обсуждаем, у нас есть всякие другие темы, которые не касаются политики, которые мы обсуждаем. Но вот у него есть понимание, что ты не можешь навязать. Ну вот не можешь ты этого сделать", - сказал Шустер.

Он также добавил, что Ахметов никогда не давил на него относительно контента передачи, отметив, что тому "это даже и неинтересно".

"Я все делаю, обсуждаю с редакцией, у меня все открыто. Вот вообще нет никаких вот этих конспирологических вещей: это, то, кого-то приглашай, не приглашай, убери, забирай… Вообще... Что касается моей работы и вообще наших сейчас взаимоотношений, я вам скажу: лучше я бы себе не желал", - сказал Шустер.

А вот Игоря Коломойского он назвал "самым страшным человеком" в журналистике, подчеркнув, что "он делает только для себя".

"Игорь Валерьевич Коломойский – это самый страшный человек, которого нельзя подпускать близко к средствам массовой информации. Близко просто нельзя подпускать... Помню, как он нас закрывал, и что он хотел, и как он хотел, и как он разговаривал, вообще как он относится к людям, и что он никого не считает за человека", - сказал Шустер.

Как сообщалось ранее, по мнению экспертов, олигарх Игорь Коломойский, которого связывают с партией "За майбутне", крупно провалился на местных выборах 25 октября.