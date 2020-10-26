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Пролетел как Верещук над Киевом: на выборах в Украине особенно не повезло Коломойскому

Пролетел как Верещук над Киевом: на выборах в Украине особенно не повезло Коломойскому
12:56 Сегодня Телеграф

В Украине прошли выборы мэров и депутатов местных органов самоуправления. Центральная избирательная комиссия продолжает свою работу, но основные тенденции голосования наглядно демонстрируют экзитполы.  И для действующего главы государства они катастрофичны: Зеленский и партия «Слуга народа» с треском провалили избирательную кампанию.

С треском проиграна битва за Киев. Впрочем, реальной борьбы там и не было — столичное самоуправление Зеленский «сдал» действующему мэру Виталию Кличко. От «слуг народа» на этот пост баллотировалась Ирина Верещук, которая практически не вела избирательную кампанию.

В итоге Кличко, по данным экзитполов, набрал более 45%. А его ближайшим преследователем оказался кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Александр Попов. Верещук или на третьем, или даже на четвертом месте.

Инвестиционный банкир и финансовый аналитик из Dragon Capital Сергей Фурса проанализировал сложившуюся ситуацию с провалом партии Зеленского на местных выборах.

"Вот сколько ты денег не вкидывай, сколько биг-бордов не вешай, а все равно не пошло. Все равно будущее олигарха не интересует многих людей. Особенно не повезло Коломойскому и Ко в том, что все их тезисы «внешнее управление и т.д.» хорошо заходят русскому миру, но они голосуют за самых пророссийских товарищей".

"Друзья Коломойского не первой свежести – не первый выбор для тех, кто хочет дружить с Россией, а тем, кто не хочет дружить с Россией, не очень по душе тезисы российской пропаганды", - отмечает Фурса.

"Наверное в этом причина их пролета. Люди просто не любят олиграхов и, наконец, поняли, о чьем будущем печется эта партия". 

"Вот и пролетел Коломойский как Верещук над Киевом.  Теперь не состоятельны притязания олигарха на то, чтобы поставить Палицу на пост премьер-министра", - пишет Сергей Фурса.

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Главный редактор "Телеграф" Ярослав Жаренов озвучил причины и прогноз провала "Слуги Народа".

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Выборы, Игорь Коломойский, Владимир Зеленский, Ирина Верещук, Слуга народа, Сергей Фурса.

Автор:

Телеграф
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