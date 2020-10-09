В центре Киева заметили неожиданные билборды с Коломойским (фото)

В столице были замечены странные билборды от политпартии Игоря Палицы.

На улицах Киева заметили рекламные билборды от партии "За майбутнє", на которых был изображен украинский олигарх - Игорь Коломойский.

Об этом сообщил, выложив фото на своей странице Фейсбук, Павел Попов.

Билборды были обнаружены вдоль Парковой дороги в Киеве.

Саму политсилу "За майбутнє" возглавляет нардеп Украины Игорь Палица, который по совместительству является бизнес партнером Игоря Коломойского.

Поэтому депутатскую группу связывают с ним.

Сам же Коломойский не выдвигал свою кандидатуру на местные выборы.

Ранее материале "Телеграф" рассказали, каких кандидатов в нардепы и на должность мера Киева подала политическая партия "За майбутнє".