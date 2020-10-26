"Позорная роль": у Путина высказали, каким Зеленского запомнит история

За итоги местных выборов, на которых пропрезидентская партия "Слуга народа", набрала мало голосов практически во всех регионах, Владимиру Зеленскому досталось не только от украинского политикума, но и от соседей.

В частности, российский политолог Сергей Марков на своей странице в Facebook резко высказался по поводу низкого рейтинга кандидатов от партии "Слуга народа".

Как отметил сторонник политики президента РФ Владимира Путина, результаты местных выборов можно считать провалом, так как ни в одном крупном городе не победил кандидат от Зеленского. Марков акцентировал внимание на том, что позорно выглядел и опрос, инициированный украинским президентом в день выборов.

Также Марков отметил, что Зеленскому удалось войти в историю, благодаря тому, что он, как комедийный актер, внезапно стал президентом большой страны. А во второй раз он это сделал, проведя "никому не нужный, шутовской опрос про легализацию наркотиков". Российский политолог резюмирует, что если Зеленский не сделает ничего более серьезного для Украины, то рискует остаться шутом. Также Марков считает, что на местных выборах люди фактически "попросили уйти" команду Зеленского.

Как сообщал "Телеграф", практически по всей стране кандидаты от партии "Слуга народа" заняли третье-четвертое место, что говорит о низком уровне доверия избирателей.