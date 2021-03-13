"Байден такого не выдержит": сеть в недоумении от "повышения" Дубинского в "Слуге народа"

Народный депутат Украины Александр Дубинский, которого после введения санкций США исключили из фракции "Слуга народа", занял пост в новом руководящем органе партии.

Об этом сообщается на сайте Слуги народа.

Согласно данным пресс-службы, Национальный совет общин станет одним из руководящих органов партии.

"Нацсовет станет площадкой, где будут обсуждать проекты государственных решений относительно местного самоуправления, региональной политики и ее реализацию", - говорится в сообщении.

В новом органе Дубинский занял пост руководителя организации партии в Киевской области.

На это обратил внимание руководитель экспертной группы в "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко.

"Съезд Слуг ответил Байдену на санкции против Коломойского - оставив Дубинского в руководстве партии. Жду обратной связи", - написал он.

Соображениями о таком повороте событий поделились и комментаторы:

Как сообщалось ранее, "Слуга народа" во время съезда в субботу, 13 марта, создала два новых органа - политический совет и Национальный совет общин.

Национальный совет общин будет состоять из глав областных организаций партии, а также Киевской и Криворожской городских.

Среди функций заявлено, что Нацсовет:

сможет принимать стратегические и тактические решения по региональной политике партии;

будет площадкой для обмена опытом региональных организаций;

имеет право созвать парламентскую фракцию СН и Политический Совет партии;

будет утверждать финансирования местных организаций (всего это треть всех средств, предоставляющих партии из госбюджета) по согласованию с Председателем партии;

предварительно рассматривать и давать рекомендации Политической Совете партии об отзыве депутатов местных советов по народной инициативе;

сможет накладывать вето на решения Политсовета.

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