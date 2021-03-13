"Байден такого не выдержит": сеть в недоумении от "повышения" Дубинского в "Слуге народа"

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Обновлено 21:51 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Народный депутат Украины Александр Дубинский, которого после введения санкций США исключили из фракции "Слуга народа", занял пост в новом руководящем органе партии. 

Об этом сообщается на сайте Слуги народа

Согласно данным пресс-службы, Национальный совет общин станет одним из руководящих органов партии. 

"Нацсовет станет площадкой, где будут обсуждать проекты государственных решений относительно местного самоуправления, региональной политики и ее реализацию", - говорится в сообщении. 

В новом органе Дубинский занял пост руководителя организации партии в Киевской области. 

На это обратил внимание руководитель экспертной группы в "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко. 

"Съезд Слуг ответил Байдену на санкции против Коломойского - оставив Дубинского в руководстве партии. Жду обратной связи", - написал он. 

Соображениями о таком повороте событий поделились и комментаторы:

Как сообщалось ранее, "Слуга народа" во время съезда в субботу, 13 марта, создала два новых органа - политический совет и Национальный совет общин

Национальный совет общин будет состоять из глав областных организаций партии, а также Киевской и Криворожской городских.  

Среди функций заявлено, что Нацсовет: 

  • сможет принимать стратегические и тактические решения по региональной политике партии;
  • будет площадкой для обмена опытом региональных организаций;
  • имеет право созвать парламентскую фракцию СН и Политический Совет партии;
  • будет утверждать финансирования местных организаций (всего это треть всех средств, предоставляющих партии из госбюджета) по согласованию с Председателем партии;
  • предварительно рассматривать и давать рекомендации Политической Совете партии об отзыве депутатов местных советов по народной инициативе;
  • сможет накладывать вето на решения Политсовета.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Слуга народа, Александр Дубинский.
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