"Слуга народа" отменила "повышение" Дубинского: тот в ответ проводит свой съезд

В "Слуге народа" провели анонсированную накануне внеочередную конференцию Киевской областной организации партии, на которой избрали новым председателем народного депутата Андрея Мотовиловца.

Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

"На конференции члены организации приняли решение о переизбрании руководителя. Большинством голосов новым председателем Киевской партийной ячейки стал Андрей Мотовиловец", - говорится в сообщении.

В политсиле напомнили, что с инициативой созвать внеочередную конференцию по кадровым вопросам Киевской облорганизации партии к председателю "Слуги народа" накануне обратились партийцы. Они поставили вопрос о дальнейшем пребывании нардепа Александра Дубинского в должности главы облорганизации.

"Также в связи с действиями, которые могут трактоваться как непризнание устава партии и невыполнение членом партии уставных обязанностей, рассматривается вопрос об исключении Александра Дубинского из членов партии", - говорится в сообщении.

По словам Корниенко, процедура переизбрания состоялась в соответствии с уставом партии, законодательством и без каких-либо нарушений.

Вместе с тем, сам Дубинский заявил, что это - "фальшивая информация от аферистов и мошенников, которые заявили, что якобы уже прошла конференция Киевской областной организации.

По его словам, такая конференция проходит в настоящее время, и о ее результатах он уведомит позже.

Комментируя решение о смене главы Киевской облорганизации "Слуги народа", главный редактор "Центзор.НЕТ" Юрий Бутусов предположил, что это решение согласовано лично с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Похоже, что задача зачистки человека Коломойского из партии согласована лично Зеленский", - написал журналист на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье.

Как сообщалось, после изгнания из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский в четверг, 4 марта, зарегистрировал депутатское межфракционное объединение "ДУБИНА-слуга українського народу" (рус."Дубина" - слуга украинского народа").