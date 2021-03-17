Скачать
Среда, 17.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Дубинский без Коломойского никому не интересен: станет ли опальный нардеп главным критиком Зеленского
Дубинский без Коломойского никому не интересен: станет ли опальный нардеп главным критиком Зеленского
Снег с дождем надоел: синоптики рассказали, когда в Украине ждать потепления (карты)
Снег с дождем надоел: синоптики рассказали, когда в Украине ждать потепления (карты)
Мать 8-летней модели нарушила молчание и ответила, живет ли ее дочь с 13-летним блогером
Мать 8-летней модели нарушила молчание и ответила, живет ли ее дочь с 13-летним блогером
Паники уже нет, помочь всем не получится: волонтер рассказала о ситуации с коронавирусом в Одессе
Паники уже нет, помочь всем не получится: волонтер рассказала о ситуации с коронавирусом в Одессе

Дубинский без Коломойского никому не интересен: станет ли опальный нардеп главным критиком Зеленского

Дубинский без Коломойского никому не интересен: станет ли опальный нардеп главным критиком Зеленского
07:03 Сегодня Телеграф

Нардеп Александр Дубинский, ранее попавший под санкции США, изгнан из фракции и партии «Слуга народа».

Есть ли шанс у него на создание своей партии под крылом Коломойского? Каковы перспективы у такого проекта? Или он изберет некий другой путь? «Телеграф» обсудил ситуацию с экспертами.

Директор Украинского института политики (УИП) Руслан Бортник уверен, что определенные шансы у Дубинского и его возможного нового проекта есть.

«Он пытается себя ассоциировать как оппонент президента. Отталкиваться политически от конфликта с президентом. Это выгодная позиция. Так пытался и пытается делать исключенный из фракции «Слуга народа» Гео Лерос. Но у него не особо получается - в силу незначительных информационных возможностей. Дубинский же, если будет иметь поддержку группы "Приват", если за ним будет стоять "1+1", потенциально может создать заметный политический проект», - считает Руслан Бортник.

Руслан Бортник

При этом, по его словам, говорить о далекой перспективе, парламентской перспективе этого проекта - пока сложно. Всё зависит от того, сколько и как грамотно будет вложено в его информационную раскрутку.

«Свои медийные и финансовые возможности у Дубинского ограничены. Он зависит от "плюсов", от Коломойского. А у Игоря Валерьевича могут быть свои игры с Зеленским, - поясняет политолог. - И если Дубинский потеряет информационную поддержку со стороны холдинга Коломойского, то раскрутить свой проект ему будет достаточно сложно. Думаю, что пока Дубинский будет искать свою нишу в лагере критиков Зеленского, критиков «Слуги народа». Претендовать на роль такого себе "true green" - настоящего "зеленого", настоящего "слуги народа", настоящего депутата. И критиковать бывших соратников по партии. У него есть определенные кадровые ресурсы по Киевской области, определенная медийная узнаваемость. Потенциально можно перековать это в какой-то проект. Или, как минимум, поддержать свой имидж на достаточном уровне, чтобы претендовать на вхождение, включение в какой-то более раскрученный, успешный проект - уже ближе к выборам, когда бы они ни состоялись».

Политтехнолог Александр Кондратенко считает, что реакция Дубинского на то, что его сняли с должности главы областной организации партии «Слуга народа» и исключили из партии, свидетельствует, что для него это было, мягко говоря, неожиданно.

«Хотя, на мой взгляд, его судьба в партии была решена сразу же после того, как он попал под санкции США. Заявления Дубинского и его обвинения в адрес президента Зеленского говорят о том, что в ближайшее время критика власти, партии, самого главы государства со стороны группы депутатов, ориентированных на Коломойского, усилится в десятки раз. Рупором и инструментом в формировании негативных месседжей непосредственно будет Дубинский», - прогнозирует политтехнолог.

Что касается формирования новой собственной политической силы, то, учитывая тот факт, что данную информацию сам Дубинский озвучивал еще в октябре 2019 года, можно предположить реальное появление такого рода проекта, считает Александр Кондратенко.

Политтехнолог Александр Кондратенко

«И он если не готов к запуску, то, как минимум, уже в разработке, - говорит эксперт. - Главное в этой истории – это финансирование. Думаю, среди нынешнего созыва ВРУ уже сейчас есть определенное количество людей, готовых присоединиться в будущем к такого рода политсиле».

А вот делать Дубинского лицом партии, по мнению политтехнолога, было бы неправильным, так как за ним - очень большой шлейф негатива.

«Есть ли перспектива у такого проекта? Разумеется, при грамотном подходе все реально. Но, несмотря на довольно хорошую узнаваемость, если бы данного рода проект запускался, когда Александр в глазах общественности еще был просто успешным тележурналистом и «выезжал» по большей степени на критике Порошенко, заигрывая с электоратом тезисами в стиле "они пиз*ят наши деньги", то в таком случае шансов у него было бы гораздо больше. А из-за репутационных потерь и большого количества скандалов Дубинский из борца с коррупцией превратился в часть этой коррупции. И подымая негативную информацию снова и снова, можно «топить» Дубинского еще до начала какой-либо кампании», - поясняет Александр Кондратенко.

По его словам, в свете поддержки со стороны Зеленского санкций США в отношении бывших владельцев ПриватБанка (хоть он и не называл конкретных фамилий в своем видеообращении 12 марта), связь Дубинского с токсичным бэкграундом самого Коломойского – это еще один фактор, играющий в минус.

«Думаю, после исключения Дубинского из партии процесс внутреннего раскола фракции «Слуга народа» обострится. Война Александра уже с бывшими сопартийцами выйдет на новый уровень, - прогнозирует политтехнолог. - Что касается некоего иного пути для Дубинского, то без покровительства Игоря Валерьевича для него дорога может быть закрыта даже просто в журналистику. Уж очень многим людям он перешел дорогу. Впрочем, ему это и не нужно, пока задачи и ценные указания выполняются».

Политолог Игорь Рейтерович в комментарии "Телеграфу" допустил, что Дубинский может в судебном порядке оспорить исключение из партии "Слуга народа".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 133

Все по теме:

Игорь Коломойский, Владимир Зеленский, Слуга народа, Александр Дубинский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Кого мы собрались возвращать?": первый мэр Севастополя дал прогноз по деоккупации Крыма
02 Паники уже нет, помочь всем не получится: волонтер рассказала о ситуации с коронавирусом в Одессе
03 Готовят силовой сценарий: боевики "запасаются" техникой на Донбассе, даже не пряча
04 Доктор Комаровский признался, как сам борется с ОРВИ и ОРЗ (видео)
05 Итоги дня 16 марта: вторжение российского вертолета в Украину, Арестович попал в скандал
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Школа на Бали обучает будущих активистов, дипломатов и рок-звезд: как она выглядит на фото
Школа на Бали обучает будущих активистов, дипломатов и рок-звезд: как она выглядит на фото
СБУ устроила масштабные обыски по делу о &quot;Харьковских соглашениях&quot; (фото)
СБУ устроила масштабные обыски по делу о "Харьковских соглашениях" (фото)
Какие партии прошли бы в Раду, если бы выборы состоялись завтра (инфографика)
Какие партии прошли бы в Раду, если бы выборы состоялись завтра (инфографика)
Какой праздник 17 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 17 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь