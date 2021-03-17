Дубинский без Коломойского никому не интересен: станет ли опальный нардеп главным критиком Зеленского

Нардеп Александр Дубинский, ранее попавший под санкции США, изгнан из фракции и партии «Слуга народа».

Есть ли шанс у него на создание своей партии под крылом Коломойского? Каковы перспективы у такого проекта? Или он изберет некий другой путь? «Телеграф» обсудил ситуацию с экспертами.

Директор Украинского института политики (УИП) Руслан Бортник уверен, что определенные шансы у Дубинского и его возможного нового проекта есть.

«Он пытается себя ассоциировать как оппонент президента. Отталкиваться политически от конфликта с президентом. Это выгодная позиция. Так пытался и пытается делать исключенный из фракции «Слуга народа» Гео Лерос. Но у него не особо получается - в силу незначительных информационных возможностей. Дубинский же, если будет иметь поддержку группы "Приват", если за ним будет стоять "1+1", потенциально может создать заметный политический проект», - считает Руслан Бортник.

При этом, по его словам, говорить о далекой перспективе, парламентской перспективе этого проекта - пока сложно. Всё зависит от того, сколько и как грамотно будет вложено в его информационную раскрутку.

«Свои медийные и финансовые возможности у Дубинского ограничены. Он зависит от "плюсов", от Коломойского. А у Игоря Валерьевича могут быть свои игры с Зеленским, - поясняет политолог. - И если Дубинский потеряет информационную поддержку со стороны холдинга Коломойского, то раскрутить свой проект ему будет достаточно сложно. Думаю, что пока Дубинский будет искать свою нишу в лагере критиков Зеленского, критиков «Слуги народа». Претендовать на роль такого себе "true green" - настоящего "зеленого", настоящего "слуги народа", настоящего депутата. И критиковать бывших соратников по партии. У него есть определенные кадровые ресурсы по Киевской области, определенная медийная узнаваемость. Потенциально можно перековать это в какой-то проект. Или, как минимум, поддержать свой имидж на достаточном уровне, чтобы претендовать на вхождение, включение в какой-то более раскрученный, успешный проект - уже ближе к выборам, когда бы они ни состоялись».

Политтехнолог Александр Кондратенко считает, что реакция Дубинского на то, что его сняли с должности главы областной организации партии «Слуга народа» и исключили из партии, свидетельствует, что для него это было, мягко говоря, неожиданно.

«Хотя, на мой взгляд, его судьба в партии была решена сразу же после того, как он попал под санкции США. Заявления Дубинского и его обвинения в адрес президента Зеленского говорят о том, что в ближайшее время критика власти, партии, самого главы государства со стороны группы депутатов, ориентированных на Коломойского, усилится в десятки раз. Рупором и инструментом в формировании негативных месседжей непосредственно будет Дубинский», - прогнозирует политтехнолог.

Что касается формирования новой собственной политической силы, то, учитывая тот факт, что данную информацию сам Дубинский озвучивал еще в октябре 2019 года, можно предположить реальное появление такого рода проекта, считает Александр Кондратенко.

«И он если не готов к запуску, то, как минимум, уже в разработке, - говорит эксперт. - Главное в этой истории – это финансирование. Думаю, среди нынешнего созыва ВРУ уже сейчас есть определенное количество людей, готовых присоединиться в будущем к такого рода политсиле».

А вот делать Дубинского лицом партии, по мнению политтехнолога, было бы неправильным, так как за ним - очень большой шлейф негатива.

«Есть ли перспектива у такого проекта? Разумеется, при грамотном подходе все реально. Но, несмотря на довольно хорошую узнаваемость, если бы данного рода проект запускался, когда Александр в глазах общественности еще был просто успешным тележурналистом и «выезжал» по большей степени на критике Порошенко, заигрывая с электоратом тезисами в стиле "они пиз*ят наши деньги", то в таком случае шансов у него было бы гораздо больше. А из-за репутационных потерь и большого количества скандалов Дубинский из борца с коррупцией превратился в часть этой коррупции. И подымая негативную информацию снова и снова, можно «топить» Дубинского еще до начала какой-либо кампании», - поясняет Александр Кондратенко.

По его словам, в свете поддержки со стороны Зеленского санкций США в отношении бывших владельцев ПриватБанка (хоть он и не называл конкретных фамилий в своем видеообращении 12 марта), связь Дубинского с токсичным бэкграундом самого Коломойского – это еще один фактор, играющий в минус.

«Думаю, после исключения Дубинского из партии процесс внутреннего раскола фракции «Слуга народа» обострится. Война Александра уже с бывшими сопартийцами выйдет на новый уровень, - прогнозирует политтехнолог. - Что касается некоего иного пути для Дубинского, то без покровительства Игоря Валерьевича для него дорога может быть закрыта даже просто в журналистику. Уж очень многим людям он перешел дорогу. Впрочем, ему это и не нужно, пока задачи и ценные указания выполняются».

Политолог Игорь Рейтерович в комментарии "Телеграфу" допустил, что Дубинский может в судебном порядке оспорить исключение из партии "Слуга народа".