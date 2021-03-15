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Дубинский может вернуться в "Слугу народа" или создать собственную партию: озвучены сценарии

Дубинский может вернуться в "Слугу народа" или создать собственную партию: озвучены сценарии
Обновлено 17:31 Сегодня Телеграф

В понедельник, 15 марта, народного депутата Александра Дубинского, ранее попавшего под санкции США и исключенного из фракции "Слуга народа", исключили еще и из рядов одноименной партии.

Почему так произошло и чего ждать от Дубинского дальше? Своим мнением с "Телеграфом" поделился руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович.

"Изгнание Дубинского - ожидаемый шаг. Понятно было, что так или иначе его снимут поста руководителя Киевской региональной ячейки "Слуги народа". А когда он по этому поводу поднял шум, да еще и поставил "на счетчик" президента, который должен ему что-то объяснить в течение 24 часов, исключение из партии было делом времени. Тянуть, как мы видим, не стали", - отмечает Игорь Рейтерович.

Игорь Рейтерович

При этом, по мнению эксперта, озвученная слугами аргументация в стиле того, что Дубинский рядом своих действий нарушил отдельные пункты Устава партии, может ударить по самим "слугам".

"Новый устав был принят лишь 13 марта, на съезде. Вряд ли он уже зарегистрирован в Минюсте. Возможно, это сделали в понедельник утром, но тогда это – просто чудеса скорости. Ведь устав должны еще оценить юридические эксперты, вникнуть в него, проверить на соответствие нормам Конституции. Такие спорные, поспешные методы решения проблемы ставшего токсичным Дубинского дают ему неплохие шансы оспаривать свое исключение из партии в судах. Понятно, что Офисом президента и партией "Слуга народа" кейс Дубинского будет преподноситься как выполнение пожеланий наших западных партнеров, в том числе в направлении борьбы с олигархами. Но это явно имитация. Дубинский - не Коломойский. И "продавать" его изгнание из партии как борьбу с олигархами не получится", - уверен Игорь Рейтерович.

Он считает, что Дубинский будет информационно пытаться отбиваться и, возможно, атаковать. Оспаривать ситуацию в суде. Даже увести часть актива "слуг" из Киевской областной ячейки партии. Даже попытаться создать свой политпроект. Тем более, что название "Дубина" уже опробовал при создании межфракционного объединения в Раде.

"Но всё это – при условии, что у него есть политические амбиции. И что они будут подпитаны финансами, - подчеркивает эксперт. - Думаю, есть заинтересованные лица, которые не против расшатывать и фракцию, и партию "Слуга народа", используя Дубинского как ледокол".

Ранее политтехнолог Алексей Голобуцкий в комментарии "Телеграфу" прогнозировал, что создать вокруг Дубинского новую партию может Игорь Коломойский.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Игорь Коломойский, Слуга народа, Александр Дубинский, Игорь Рейтерович.
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